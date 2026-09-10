वेस्ट यूपी से हरियाणा तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 3 घंटे का सफर अब सिर्फ 1.5 घंटे में, मिलेगी बेहतरीन कनेक्टिविटी

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Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली और हरियाणा के अंबाला तक बन रहा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब तेजी से आकार ले रहा है. यह सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन चार प्रमुख राज्यों के यातायात में सुधार लाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है. इस छह लेन वाले हाईस्पीड एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और सामान्य आवाजाही को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
सफर का समय घटकर रह जाएगा आधा
अंबाला और शामली के बीच अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम और लंबे सफर से अब जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है. वर्तमान समय में इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में लगभग तीन घंटे का समय लगता है. हालांकि, इस नए 121.78 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद यह सफर आधा होकर सिर्फ डेढ़ घंटे में पूरा किया जा सकेगा. सीधा और सुगम रास्ता होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार तो बढ़ेगी ही, साथ ही ईंधन की भी भारी बचत होगी.
लागत, निर्माण और रूट का दायरा
लगभग 4,900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार हो रहे इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य वर्ष 2023 में शुरू किया गया था. इस विशाल परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीन अलग-अलग निर्माण कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं. एक्सप्रेसवे का कुल 121.78 किमी लंबा हिस्सा दो राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें 75 किलोमीटर का दायरा हरियाणा में और 45 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है. यह रास्ता हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर तथा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और शामली जिलों के कई इलाकों को आपस में जोड़ेगा.
तीन बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा यह नेटवर्क
इस मार्ग की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. यह सीधे तौर पर तीन प्रमुख हाईवे और एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है. शामली के गोगवान जलालपुर में यह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा, जबकि सादलपुर के पास यह अंबाला-चंडीगढ़ और अंबाला-मोहाली रूट को आपस में जोड़ेगा. इसके अलावा अंबाला के रास्ते यह लुधियाना-अमृतसर मार्ग से भी जुड़ जाएगा. इस कनेक्टिविटी के कारण यह दिल्ली-शामली-सहारनपुर फोरलेन से होते हुए देहरादून इकॉनोमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा, जिससे देश के इस हिस्से में व्यापारिक गतिविधियों को बहुत बढ़ावा मिलेगा.
आधुनिक सुविधाएं और कब तक होगा तैयार
यात्रियों के लंबे सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली-देहरादून इकॉनोमिक कॉरिडोर की तर्ज पर इस एक्सप्रेसवे पर भी रेस्ट एरिया विकसित किए जा रहे हैं. इन जगहों पर वाहन चालकों और यात्रियों के लिए पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, अच्छे रेस्टोरेंट, स्वच्छ शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी.