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सहारनपुर PNB में नकली नोट मिलने के मामले में NIA का बड़ा एक्शन, हरिद्वार से एक और आरोपी गिरफ्तार

Saharanpur News: सहारनपुर पीएनबी करेंसी चेस्ट से करोड़ों रुपये नकली मिलने के मामले में एनआईए ने हरिद्वार से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 23, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:50 PM IST
सहारनपुर PNB में नकली नोट मिलने के मामले में NIA का बड़ा एक्शन, हरिद्वार से एक और आरोपी गिरफ्तार

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