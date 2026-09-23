सहारनपुर PNB में नकली नोट मिलने के मामले में NIA का बड़ा एक्शन, हरिद्वार से एक और आरोपी गिरफ्तार

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर पंजाब नेशनल बैंक करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कार्रवाई लगातार जारी है. मंगलवार को NIA ने हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कुंजा बहादुरपुर गांव निवासी नीतू पुत्र सरफराज को गिरफ्तार किया. एनआईए के अनुसार, नीतू पहले गिरफ्तार किए जा चुके मुख्य आरोपी आदेश चौधरी और अन्य आरोपियों का करीबी सहयोगी है.
29 अगस्त को सामने आया था मामला
29 अगस्त 2026 को पंजाब नेशनल बैंक करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ नकली नोट मिलने के बाद हड़कंप मच गया था. मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है. मामले में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया. सदर बाजार थाने में FIR संख्या 0431/2026 दर्ज की गई थी. बाद में 3 सितंबर को NIA ने जांच अपने हाथ में लेकर इसे RC-02/2026/NIA/LKW के रूप में दर्ज किया.
करेंसी चेस्ट तक नकली नोट पहुंचाने की कड़ियों की जांच
जांच के दौरान NIA ने 7 सितंबर को बैंक अधिकारी अमित कुमार, 15 सितंबर को संविदा चालक आदेश चौधरी और 20 सितंबर को मुकेश कुमार व राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था. NIA के मुताबिक, आदेश चौधरी से जुड़े नेटवर्क और करेंसी चेस्ट तक नकली नोट पहुंचने की संभावित कड़ियों की जांच की जा रही है.
पूरे नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल जारी
अब नीतू की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि 17.29 करोड़ रुपये की नकली करेंसी बैंकिंग सिस्टम तक कैसे पहुंची, करेंसी चेस्ट में इसे कैसे रखा गया और इसके आगे सर्कुलेशन की कथित योजना में कौन-कौन लोग शामिल थे. NIA आरोपियों के आपसी संपर्क और पूरे नेटवर्क की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है.