सहारनपुर PNB में नकली नोट मिलने के मामले में NIA का बड़ा एक्शन, हरिद्वार से एक और आरोपी गिरफ्तार

29 अगस्त को सामने आया था मामला

29 अगस्त 2026 को पंजाब नेशनल बैंक करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ नकली नोट मिलने के बाद हड़कंप मच गया था. मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है. मामले में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया. सदर बाजार थाने में FIR संख्या 0431/2026 दर्ज की गई थी. बाद में 3 सितंबर को NIA ने जांच अपने हाथ में लेकर इसे RC-02/2026/NIA/LKW के रूप में दर्ज किया.