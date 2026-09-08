सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोट कांड में NIA का बड़ा एक्शन, फरार बैंक मैनेजर गिरफ्तार

एनआईए को सौंपी गई थी जांच

बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने 3 सितंबर 2026 को केस को अपने स्तर पर दोबारा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान अमित कुमार को फरार आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया था. एनआईए ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है. एनआईए के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है. एजेंसी का लक्ष्य नकली करेंसी से जुड़ी पूरी साजिश का पर्दाफाश करना और मामले में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचना है. इससे आने वाले दिनों में इस प्रकरण में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.