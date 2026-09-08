सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोट कांड में NIA का बड़ा एक्शन, फरार बैंक मैनेजर गिरफ्तार

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से बरामद 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोटों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. एनआईए ने फरार चल रहे बैंक कर्मचारी और एफआईआर में नामजद मुख्य आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया था. अब एनआईए की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों और नकली करेंसी की साजिश की परतें खुलने की उम्मीद बढ़ गई है.
पीएनबी की करेंसी चेस्ट में मिले थे नकली नोट
मामला 29 अगस्त 2026 को उस समय सामने आया, जब सदर बाजार थाना पुलिस को पंजाब नेशनल बैंक की सहारनपुर करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये मूल्य की नकली भारतीय मुद्रा बरामद होने की सूचना मिली. शुरुआती जांच में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका सामने आई. इसके बाद बैंक प्रबंधन ने तीनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया. पुलिस ने इस संबंध में सदर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
एनआईए को सौंपी गई थी जांच
बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने 3 सितंबर 2026 को केस को अपने स्तर पर दोबारा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान अमित कुमार को फरार आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया था. एनआईए ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है. एनआईए के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है. एजेंसी का लक्ष्य नकली करेंसी से जुड़ी पूरी साजिश का पर्दाफाश करना और मामले में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचना है. इससे आने वाले दिनों में इस प्रकरण में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.
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