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सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोट कांड में NIA का बड़ा एक्शन, फरार बैंक मैनेजर गिरफ्तार

Saharanpur News: पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में एनआईए ने बैंक मैनेजर की तलाश कर रही थी. मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 08, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:05 PM IST
सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोट कांड में NIA का बड़ा एक्शन, फरार बैंक मैनेजर गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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