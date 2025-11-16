Advertisement
राजनीति चलती ट्रेन, उतरना-चढ़ना लगा रहता है....लालू की बेटी के संन्यास पर योगी के मंत्री ने क्या कह दिया?

OM Prakash Rajbhar: ओम प्रकाश राजभर सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के मैनपुरा में आयोजित वंचित शोषित जागरण महारैली में पहुंचे थे. यहां उन्होंने बिहार चुनाव में NDA की जीत की सराहना की और दावा किया कि 2027 में यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:10 PM IST
OP Rajbhar
OP Rajbhar

नीना जैन/सहारनपुर: बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं. इसके बाद विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है. इस बीच योगी सरकार में मंत्री व सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर हमला बोला है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाज को सबसे पहले शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. जब शिक्षित रहोगे तभी संगठित रहोगे और तभी अपने हक की आवाज बुलंद कर सकोगे. 

2027 में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार 
मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर जागरूक रहें. सरकार की नीतियों का लाभ सभी तक पहुंचे, यह हमारी जिम्मेदारी है. ओम प्रकाश राजभर सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के मैनपुरा में आयोजित वंचित शोषित जागरण महारैली में पहुंचे थे. यहां उन्होंने बिहार चुनाव में NDA की जीत की सराहना की और दावा किया कि 2027 में यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी. 

शिक्षा को लेकर जोर दिया 
राजभर ने जनता को सीधी नसीहत देते हुए कहा कि लोग पैसा न होने का बहाना करते हैं, लेकिन हर घर में 4-5 मोबाइल है. जब मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए पैसा है तो बच्चों की शिक्षा को भी रिचार्ज करो. जब शिक्षित रहोगे तभी संगठित रहोगे और तभी अपने हक की आवाज उठा सकोगे. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शिक्षा और सरकारी योजनाओं के महत्व को न समझने वालों को जागरूक करना ही उनका उद्देश्य है. 

पीएम मोदी और नीतीश पर भरोसा जताया 
बिहार चुनाव नतीजों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों में विश्वास जगाया है. RJD का जो जंगलराज था, उसे खत्म करने के लिए ही जनता ने वोट दिया है. लालू की बेटी के राजनीति छोड़ने पर कहा कि ये राजनीति है. चलती हुई ट्रेन, उतरना-चढ़ना लगा रहता है. 

रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बहुत लोगों ने राजनीति छोड़ी है और छोड़ भी देंगे. लालू यादव की बेटी ही क्यों? राजनीति चलती हुई ट्रेन है. उतरना-चढ़ना इसका हिस्सा है. वहीं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजभर ने आतंकवाद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि देश में विदेशी ताकतें अपना हाथ-पांव फैला रही हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही हैं. पुलवामा के बाद पीएम मोदी ने सेना को छूट दी और 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया. 

किसी को बख्शा नहीं जाएगा 
उन्होंने कहा कि जो भी लोग कहीं भी छिटपुट घटनाओं में शामिल हैं, सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं है. सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. यूपी में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि यूपी में पहले जंगलराज था. पहले सहारनपुर जल रहा था और सैफई में सूबे के मालिक नाच देख रहे थे. अब उसकी सजा तो मिलेगी ही. 

विपक्ष अपनी आंखों पर विरोध का चश्मा चढ़ा रखा है 
AAP सांसद संजय सिंह के EVM हैकिंग वाले बयान पर तंज कसते हुए मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष की आंखों पर विरोध का चश्मा चढ़ा है. उन्होंने कहा कि संजय सिंह हों या कोई भी. उनकी आंखों पर विरोध का चश्मा है. 10 साल पहले सड़कों, बस स्टैंड की हालत देख लेते. आज सड़कें, रेल कनेक्टिविटी, सफाई सब दुरुस्त हैं. महात्मा गांधी का सपना था साफ-सफाई, और आज वह पूरा हो रहा है. 

अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनाया 
पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राजभर ने दावा किया कि हमारी वजह से 90 फीसदी लोग शौचालय जाने लगे हैं. पहले रात को सिटी बजती थी तो लोग डर जाते थे. खुले में शौच करने वालों की स्थिति खराब थी. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से शौचालय की घोषणा की थी, तब विपक्ष ने ही इसका मजाक उड़ाया गया था. 

