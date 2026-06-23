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Muzaffarnagar Coaching Center/ अंकित मित्तल: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड में 12 से अधिक जिंदगियां काल के ग्रास में समा गईं. कई परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए. इस अग्निकांड में हुई छात्रों की मौत के कई कारण सामने आए है, जैसे कोचिंग सेंटर में एंट्री और एक्जिट का एक ही रास्ता होना. इसके अलावा कोचिंग सेंटर से विद्युत तार बहुत ही करीब थे. इसी क्रम में जी मीडिया की टीम ने मुजफ्फरनगर में रियल्टी टेस्ट करके कोचिंग सेंटर्स में किए गए इंतजामों को टटोलने का काम किया है.
ऐसा है महिंद्रा कोचिंग सेंटर का हाल
सबसे पहले जी मीडिया की टीम मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्ततम चौराहे प्रकाश चौक पर स्थित महिंद्रा कोचिंग सेंटर पर पहुंची, ये कोचिंग सेंटर सेकंड फ्लोर पर है. जहां रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे यूपीएससी और अन्य कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं. जब जी मीडिया ने यहां का रियलिटी टेस्ट किया तो देखा गया कि इस कोचिंग सेंटर में भी एक ही एंट्री और एग्जिट है. इस कोचिंग सेंटर का जो छज्जा है, उसकी दो मीटर की दूरी पर ही विद्युत का पोल है और तारों का झुंड है. हालांकि, जब कोचिंग सेंटर में अंदर जाकर देखा गया तो वहां पर फायर सिलेंडर मौजूद थे, जिससे आग बुझाई जा सकती है.
क्या बोले महिंद्रा कोचिंग सेंटर के टीचर?
महिंद्रा कोचिंग सेंटर के टीचर मयंक ने बताया कि वह समय-समय पर अग्निशमन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग दिलाते हैं. अगर किसी तरह की घटना होती है तो उससे कैसे बचा जाए इसकी ट्रेनिंग दिलाई जाती है. विद्युत विभाग को तारों की शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया.
बेहद कन्जेस्टेड एरिया में कोचिंग सेंटर
इसके बाद जी मीडिया की टीम कोर्ट रोड पर स्थित अमेरिकन कोचिंग सेंटर पर पहुंची. यहां आग बुझाने के इंतजाम बिल्कुल ना के बराबर थे और बहुत ही कन्जेस्टेड एरिया में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है. देखने से लगा कि अगर यहां पर किसी तरह की घटना होती है तो बच्चों का निकलना मुश्किल हो जाएगा और उनकी जान आफत में आ सकती है. कोचिंग सेंटर में केवल एक ही फायर सिलेंडर था. जिसकी मियाद भी लगभग पूरी हो चुकी है.
कैसे हैं कोचिंग सेंटर में इंतजाम?
इतना ही नहीं इस कोचिंग सेंटर में एग्जिट और एंट्री एक ही है. यह कोचिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसमें लगभग 30 बच्चों का एक बैच चलता है. दिन में कम से कम पांच बैच चलते हैं. जब इसके ऑनर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तो उनके पास कोई इंतजाम नहीं हैं, लेकिन अब इसके बारे में सोचेंगे और बैठकर इंतजाम करने पर विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि बिल्डिंग किराए की है. इस बिल्डिंग में एक ही एंट्री और एग्जिट है. बहरहाल, जी मीडिया के कोचिंग सेंटर के रियलिटी टेस्ट में दोनों ही कोचिंग सेंटर एक तरह से फेल नजर आए.