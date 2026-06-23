ऐसा है महिंद्रा कोचिंग सेंटर का हाल

सबसे पहले जी मीडिया की टीम मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्ततम चौराहे प्रकाश चौक पर स्थित महिंद्रा कोचिंग सेंटर पर पहुंची, ये कोचिंग सेंटर सेकंड फ्लोर पर है. जहां रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे यूपीएससी और अन्य कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं. जब जी मीडिया ने यहां का रियलिटी टेस्ट किया तो देखा गया कि इस कोचिंग सेंटर में भी एक ही एंट्री और एग्जिट है. इस कोचिंग सेंटर का जो छज्जा है, उसकी दो मीटर की दूरी पर ही विद्युत का पोल है और तारों का झुंड है. हालांकि, जब कोचिंग सेंटर में अंदर जाकर देखा गया तो वहां पर फायर सिलेंडर मौजूद थे, जिससे आग बुझाई जा सकती है.