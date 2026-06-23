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एक फायर सिलेंडर, एक ही रास्ता...मुजफ्फरनगर के इन कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे

Muzaffarnagar Coaching Center: लखनऊ अग्निकांड में 12 से अधिक मासूमों की जान चली गई. कई परिवारों में हाहाकार मचा हुआ है. इस हादसे के कई कारण सामने आई हैं. जिसके चलते जी मीडिया की टीम ने मुजफ्फरनगर में रियल्टी टेस्ट करके कोचिंग सेंटर्स में किए गए इंतजामों को टटोलने की कोशिश की. यहां जानिए कैसे हैं कोचिंग सेंटर में सुरक्षा के इंतजाम?

Written ByPooja Singh
Published: Jun 23, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:48 PM IST
एक फायर सिलेंडर, एक ही रास्ता...मुजफ्फरनगर के इन कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे
Image Credit: Muzaffarnagar News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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