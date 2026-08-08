किसी को चाहिए अपना मकान, किसी को आर्मी की नौकरी... डाक कांवड़ को लेकर बेटियों में गजब का उत्साह

डाक कांवड़ की प्रैक्टिस कर रहीं महिलाएं

उन्होंने भी यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्थाओं को अच्छा बताया. खुशी स्वामी इस बार पहली बार डाक कांवड़ लेकर जा रही हैं. उन्होंने बताया कि वह डाक कांवड़ की प्रैक्टिस कर रही हैं और उनकी भोलेनाथ से मनोकामना है कि उनकी नौकरी लग जाए. खुशी ने बताया कि वह आर्मी या पुलिस में नौकरी करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था है और प्रशासन की ओर से भी कांवड़ यात्रा के दौरान बेहतर इंतजाम किए गए हैं. डाक कांवड़ की तैयारी कर रही इन महिलाओं के बयानों से साफ है कि उनके लिए यह यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि अपनी-अपनी मनोकामनाओं को भोलेनाथ के चरणों में रखने का भी अवसर है. कोई अपने सपनों का घर मांग रही है, कोई आर्मी या पुलिस की नौकरी की कामना कर रही है तो कोई अपने परिवार में सुख-शांति और खुशहाली की प्रार्थना कर रही है. महिलाओं का बढ़ता उत्साह इस बार की कांवड़ यात्रा में एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है.