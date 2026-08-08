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किसी को चाहिए अपना मकान, किसी को आर्मी की नौकरी... डाक कांवड़ को लेकर बेटियों में गजब का उत्साह

Saharanpur News: महिलाएं कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है. इस बार सहारनपुर में डाक कांवड़ियों में भी इजाफा ​देखने को मिल रहा है. सहारनपुर में बेटियां पिछले एक महीने से प्रैक्टिस कर रही हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 08, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:19 PM IST
किसी को चाहिए अपना मकान, किसी को आर्मी की नौकरी... डाक कांवड़ को लेकर बेटियों में गजब का उत्साह
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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