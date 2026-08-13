पवन हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला; 12 साल बाद अदालत ने 4 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

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Pawan murder case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के भभीसा गांव में हुए चर्चित पवन कुमार हत्याकांड में अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. आज से करीब 12 साल पहले घटित इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था और अब कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को एक लंबा इंतजार करने के बाद न्याय मिला है.
12 साल पहले क्या हुआ था
यह मामला 14 जुलाई 2014 का है जब मुजफ्फरनगर जिले के कांधला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भभीसा गांव में दिनदहाड़े एक घर में वारदात को अंजाम दिया गया था. जानकारी के अनुसार, पवन कुमार नाम का व्यक्ति अपने घर में मौजूद था, तभी कुछ लोग जबरन उसके घर में घुस आए. घर में घुसते ही आरोपियों ने किसी बात को लेकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था.
अदालत का ऐतिहासिक फैसला
मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रवि दिवाकर ने इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने इस हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. जिन दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने का आदेश दिया गया है, उनके नाम रामवीर, राजीव, राहुल और हरेंद्र हैं. कोर्ट ने केवल सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि चारों दोषियों पर एक लाख सत्ताईस हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले को न्यायपालिका की एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.
मुख्य आरोपी की पहले ही हो चुकी है मौत
इस पूरे मामले में पुलिस और न्याय प्रक्रिया के दौरान कई मोड़ आए. शुरुआत में इस घटना में कुल पांच आरोपी शामिल बताए गए थे. हालांकि, कानून के शिकंजे से बचने की कोशिश करने वाले पांचवें आरोपी विपुल खूनी की मौत पहले ही पुलिस मुठभेड़ में हो चुकी है. इस प्रकार, मुख्य साजिशकर्ताओं और हत्या में सीधे तौर पर शामिल चार जीवित बचे दोषियों को अब अदालत ने उनके किए की सजा दे दी है.
पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर मिला न्याय
इतने पुराने मामले में दोषियों को सजा दिलाना आसान नहीं था, इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल नौ गवाह पेश किए गए और पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूतों को जज के सामने रखा गया. सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह पूरी तरह साबित हो गया कि इन्हीं चारों आरोपियों ने घर में घुसकर पवन कुमार की हत्या की थी और उसके भाई को घायल किया था.
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