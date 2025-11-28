शहीदों का अपमान?...यूपी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से मचा सियासी भूचाल

सुनील सिंह/संभल: सहारनपुर से कांग्रेस इमरान मसूद का विवादित बयान सामने आया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शहीद भगत सिंह की तुलना हमास के आतंकियों से कर दी. इमरान मसूद के विवादित बयान को लेकर MP/MLA कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

इमरान मसूद के खिलाफ याचिका दाखिल

हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की ओर से शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट चंदौसी में याचिका दाखिल की गई. आरोप है कि 28 अक्टूबर को वह बहजोई स्थित अपने घर पर थे, जहां उन्हें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वीडियो देखा. इसमें इमरान मसूद ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की तुलना हमास जैसे आतंकी संगठन से करते हुए अभद्र टिप्पणी की.

12 दिसंबर को होगी सुनवाई

सिमरन ​गुप्ता का दावा है कि उन्होंने बहजोई थाने में तहरीर दी थी, पर कार्रवाई न होने पर उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी. एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 12 दिसंबर दी है. मामले में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी. बता दें कि सिमरन गुप्ता इससे पहले संभल के सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी शिकायत की थी. सिमरन गुप्ता का आरोप था कि सपा विधायक और पूर्व मंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी.

राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर साधा था निशाना

पिछले दिनों इमरान मसूद ने राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर भी इमरान मसूद ने सरकार पर निशाना साधा था. अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित न किए जाने को लेकर इमरान मसूद ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं. ये बड़े दुर्भाग्य की बात है. प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पीएम मोदी के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण न हो इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है?.

