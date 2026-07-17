धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन! मौलाना का बेटा जुनैद गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद; विदेशी फंडिंग की भी जांच तेज

राज्य चुनें
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और एसआईटी की टीम ने मदरसे में कथित धर्मांतरण मामले में एक आरोपी जुनैद अंसारी को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं. दरअसल, रतनपुरी थाना क्षेत्र के फुलत गांव स्थित मदरसा दारुल उलूम रहिमिया के मौलाना हफीजुर्रहमान अंसारी और उनके दो बेटों जुबेर अंसारी तथा जुनैद अंसारी पर कई हिंदू युवक-युवतियों का मदरसे में कथित रूप से धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं.
इस मामले में फुलत गांव निवासी यूनुस खान ने मदरसे के मौलाना और उनके दोनों बेटों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351, 352 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे.
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौलाना हफीजुर्रहमान अंसारी के बेटे जुनैद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मदरसे पर विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिनकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है. वहीं, इस मामले में मदरसे के मौलाना हफीजुर्रहमान अंसारी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
एसएसपी ने क्या बताया?
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 5 जुलाई 2026 को यूनुस खान नामक व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण के संबंध में शिकायत दी गई थी. अधिकारियों की जांच में मामला गंभीर पाया गया, जिसके बाद थाना रतनपुरी में बीएनएस की धारा 351, 352 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसपी (ग्रामीण) कर रहे हैं. टीम में सीओ बुढ़ाना, थाना रतनपुरी के प्रभारी निरीक्षक और विवेचक शामिल हैं.
जांच के दौरान पुलिस को एक सूचना मिली, जिसके आधार पर मुख्य आरोपी हफीजुर्रहमान अंसारी, उनके बेटे जुबेर अंसारी और जुनैद अंसारी की तलाश की गई. सूचना के आधार पर पीछा कर जुनैद अंसारी को गिरफ्तार किया गया. उसके कब्जे से .315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है. मामले में आगे भी सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी.