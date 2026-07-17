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धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन! मौलाना का बेटा जुनैद गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद; विदेशी फंडिंग की भी जांच तेज

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के फुलत गांव स्थित मदरसे से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले में एसआईटी और पुलिस ने आरोपी जुनैद अंसारी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि मुख्य आरोपी मौलाना हफीजुर्रहमान अंसारी की तलाश जारी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:13 PM IST
धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन! मौलाना का बेटा जुनैद गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद; विदेशी फंडिंग की भी जांच तेज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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