धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन! मौलाना का बेटा जुनैद गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद; विदेशी फंडिंग की भी जांच तेज

एसएसपी ने क्या बताया?

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 5 जुलाई 2026 को यूनुस खान नामक व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण के संबंध में शिकायत दी गई थी. अधिकारियों की जांच में मामला गंभीर पाया गया, जिसके बाद थाना रतनपुरी में बीएनएस की धारा 351, 352 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसपी (ग्रामीण) कर रहे हैं. टीम में सीओ बुढ़ाना, थाना रतनपुरी के प्रभारी निरीक्षक और विवेचक शामिल हैं.