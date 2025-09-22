सहारनपुर में गोकशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दो फरार

Saharanpur Crime News/नीना जैन: यूपी के सहारनपुर जिले में पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ हो गई. बदमाशों ने पुलिस को देखते ही गोली चला दी. पुलिस की भी काउंटर फायरिंग करनी पड़ी. जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए.

देवबंद इलाके का मामला

मामला थाना देवबंद क्षेत्र का है. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना देवबंद पुलिस और गोकशों के बीच ग्राम बीबीपुर के जंगल में देर रात मुठभेड़ हुई. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश शाकिर उर्फ गोलू पुत्र असगर के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उसके दो साथी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गए.

चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़

देर रात को पुलिस की टीम मंगलौर रोड पर चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तीन संदिग्ध व्यक्ति बाइक से ग्राम बीबीपुर के जंगलों में गोकशी करने जा रहे हैं.पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. पीछा करने पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. इसके बाद बदमाशों ने दोबारा पुलिस पर गोली चलाई.

जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शाकिर उर्फ गोलू घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा व दो जिंदा कारतूस, गोकशी के उपकरण और बिना नंबर प्लेट की चोरी की बाइक बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार शाकिर के खिलाफ थाना देवबंद में पहले से गोकशी, आर्म्स एक्ट, मारपीट और चोरी जैसे चार मुकदमे दर्ज हैं. फरार बदमाशों की तलाश में जंगल में कांबिंग अभियान चलाया लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए.