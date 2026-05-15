सेहत और भरोसे से खिलवाड़! सहारनपुर के होटल से रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, शिकायत मिलते ही एक्शन में पुलिस

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में एक होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. वीडियो में होटल का कर्मचारी रोटी बनाते समय उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है. मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराज़गी फैल गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल मालिक और रोटी बनाने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया. यह मामला सहारनपुर जिले के थाना चिलकाना क्षेत्र स्थित चिलकाना बस अड्डे के पास का बताया जा रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही ज़ी मीडिया टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की पड़ताल की. स्थानीय लोगों के अनुसार वायरल वीडियो जिस होटल का बताया जा रहा है, वहां लंबे समय से लोग खाना खाने आते थे. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई और लोगों ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया.

लोगों ने घटना की निंदा की

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अब कई होटल संचालक अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं. आसपास के एक अन्य होटल में काम करने वाले कर्मचारियों ने मास्क पहनकर रोटियां बनाईं ताकि ग्राहकों के मन में किसी तरह का संदेह न रहे. लोगों का कहना है कि खाने जैसी चीज़ों के साथ इस तरह की हरकत न केवल अमानवीय है बल्कि कानूनन भी बड़ा अपराध है.

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सेहत और भरोसे से खिलवाड़- स्थानीय लोग

कुछ स्थानीय नागरिकों ने इस घटना पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. एक ग्राहक ने बताया कि वह पहले भी उस होटल से रोटी खरीद चुका है और वीडियो देखने के बाद उसका मन बेहद खराब हो गया. उसका कहना है कि अगर वीडियो सही है तो यह लोगों की सेहत और भरोसे के साथ खिलवाड़ है.

प्रशासन ने वीडियो की जांच शुरू की

हालांकि होटल के आसपास रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है और यह किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है. उनका दावा है कि वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, उसे लेकर पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है. बावजूद इसके, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियो की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है. वहीं इस घटना ने एक बार फिर खाने-पीने की दुकानों में साफ-सफाई और ग्राहकों के भरोसे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.