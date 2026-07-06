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न डॉक्टर... न डिग्री असली! फिर भी चला रहे थे क्लिनिक, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री बनाने वाले 15 हज़ार रुपये के इनामी अभियुक्त सहित दो फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से पुलिस ने 32 विजिटिंग कार्ड, 10 लेटर पैड, 4 अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तीन मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 06, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:01 PM IST
न डॉक्टर... न डिग्री असली! फिर भी चला रहे थे क्लिनिक, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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