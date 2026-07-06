न डॉक्टर... न डिग्री असली! फिर भी चला रहे थे क्लिनिक, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की छपार थाना पुलिस, एसओजी (SOG) और सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब से फर्जी मेडिकल डिग्रियां बनवाकर बेचने वाले ₹15,000 के इनामी अभियुक्त और बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के चेयरमैन सहित दो फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अब तक करीब 40 लोगों को फर्जी डिग्रियां बेचकर आम जनता के स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका था.