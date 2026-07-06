न डॉक्टर... न डिग्री असली! फिर भी चला रहे थे क्लिनिक, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

राज्य चुनें
मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की छपार थाना पुलिस, एसओजी (SOG) और सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब से फर्जी मेडिकल डिग्रियां बनवाकर बेचने वाले ₹15,000 के इनामी अभियुक्त और बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के चेयरमैन सहित दो फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अब तक करीब 40 लोगों को फर्जी डिग्रियां बेचकर आम जनता के स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका था.
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दबोचे गए आरोपी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में एसपी सिटी और सीओ सदर के नेतृत्व में गठित टीम ने छपार थाना क्षेत्र से मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी की. पुलिस ने एक कार (यूके 17 सी 4005) सवार तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है.
इमलाख (निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर): मास्टरमाइंड और ₹15,000 का इनामी अपराधी. यह बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का चेयरमैन है.
डॉ. मंसूर उलहक: फर्जी डिग्री के सहारे क्लिनिक चलाने वाला कथित डॉक्टर
डॉ. वी. के. गौतम (निवासी शामली स्टैंड, मुजफ्फरनगर): यह आरोपी 'एम.एस. (मास्टर ऑफ सर्जरी)' की फर्जी डिग्री का इस्तेमाल कर जीटी रोड स्थित हुंडई शोरूम के पास 'हिमालयन मेडिकेयर डायग्नोस्टिक सेंटर' चला रहा था.
लाखों में बिकती थीं डिग्रियां, पंजाब से जुड़े हैं तार
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी इमलाख के खिलाफ मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और देहरादून सहित विभिन्न जनपदों में 11 मुकदमे दर्ज हैं. इससे पहले उत्तराखंड एसटीएफ भी इसे जेल भेज चुकी है, लेकिन 2 साल की सजा काटने के बाद बाहर आते ही इसने दोबारा यह काला धंधा शुरू कर दिया.
पूछताछ में सामने आया कि यह सिंडिकेट पंजाब प्रांत से बी.फार्मा (B.Pharma) और बी.ए.एम.एस. (BAMS) की फर्जी डिग्रियां तैयार करवाता था. इन डिग्रियों को उत्तराखंड और मुजफ्फरनगर के इलाकों में मोटी रकम पर बेचा जाता था.
बी.फार्मा की डिग्री: ₹1.5 लाख से ₹2 लाख रुपये में.
बी.ए.एम.एस. व अन्य बड़ी डिग्रियां: ₹5 लाख से ₹6 लाख रुपये में.
एसएसपी के मुताबिक, आरोपी डिग्रियों की क्वालिटी और मांग के हिसाब से दाम तय करते थे. मुख्य आरोपी ने पंजाब के कनेक्शन को कुबूला है, लेकिन जांच प्रभावित न हो इसलिए अभी उस जगह का खुलासा नहीं किया जा रहा है. पुलिस और सीएमओ (CMO) की संयुक्त टीम अब उन 36 से 40 लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने ये डिग्रियां खरीदी हैं."
भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और सामान बरामद
32 विजिटिंग कार्ड
10 लेटर पैड (6 खाली और कुछ लिखित)
4 मेडिकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट
3 मरीजों के नाम की बुकलेट
3 मोबाइल फोन
1 कार (UK 17 C 4005)
प्रशासन की सख्त कार्रवाई
छपार थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud) और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा (मु.अ.सं. 53/26) दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग (CMO) से लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और फर्जी डिग्री धारकों को भी सलाखों के पीछे भेजा जा सके.