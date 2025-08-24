Saharanpur News: अय्याशी का अड्डा बना ओयो होटल! स्‍कूल ड्रेस पहनकर आई थी लड़की, संभल पुलिस के एक्शन में बड़ा खुलासा
Saharanpur News: अय्याशी का अड्डा बना ओयो होटल! स्‍कूल ड्रेस पहनकर आई थी लड़की, संभल पुलिस के एक्शन में बड़ा खुलासा

Police Raid in Saharanpur: सहारनपुर में एक ओयो होटल में एसडीएम और पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की. इस दौरान होटल के कमरों से 20 से ज्यादा युवक और युवतियां पकड़े गए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:34 AM IST
Saharanpur News
Saharanpur News

Saharanpur News/ नीना जैन: सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ओयो होटल में एसडीएम और पुलिस की टीम ने छापेमारी की. यह ओयो होटल नानौता- सहारनपुर रोड पर बना है. जब छापेमारी हुई तो होटल के कमरों से 20 से ज्यादा युवक और युवतियां पकड़े गए. इनमें जहां एक लड़की स्कूल ड्रेस में थी, तो दूसरी कॉलेज ड्रेस में थी.

आपत्तिजनक स्थिति में मिले युवक-युवतियां
यह छापेमार कार्रवाई एसडीएम रामपुर मनिहारान डॉ. पूर्वा शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से की थी. इस छापेमारी के दौरान होटल के कमरों से दर्जनभर से ज्यादा युवक और युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले. जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया. मौके से पुलिस ने होटल मालिक को भी दबोच लिया.

छापेमारी से इलाके में हड़कंप
एसडीएम डॉ. पूर्वा शर्मा ने बताया कि होटल में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर संज्ञान लेते हुए यह बड़ी कार्रवाई हुई. जांच के दौरान होटल में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं. फिलहाल, प्रशासन ने होटल को सील कर दिया है. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

