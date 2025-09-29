Muzaffarnagar News: स्पा सेंटर से चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने छापेमारी कर 4 लड़कियों को पकड़ा

अंकित मित्तल/मुजफ्फनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन पुलिस ने कमल प्लाजा में स्थित एक स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की. क्रिस्टल स्पा सेंटर पर छापेमारी से हड़कंप मच गया. पुलिस को यहां पर गलत काम होने की जानकारी मिली थी. पुलिस ने स्पा सेंटर से मैनेजर समेत चार लडकियों को अरेस्ट किया है. पुलिस को छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध वस्तुएं भी मिली हैं. छापेमारी की ये कार्रवाई सीओ सिटी सिदार्थ मिश्रा के नेतृत्व में की गई.

स्पा सेंटर में चल रहा था अनैतिक कार्य

छापेमारी की कार्रवाई सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे रोड पर की गई. पुलिस पकडी गई चारों युवतियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने उसके बाद एक युवक को भी हिरासत में लिया है. वह यहां का मैनेजर बताया जा रहा है. पुलिस को पिछले कुछ दिनों से कमल प्लाजा स्थित क्रिस्टल स्पा सैंटर पर स्पा सेंटर की आड में अनैतिक कार्य होने की जानकारी मिल रही थी.

चारों युवतियों से पूछताछ जारी

रविवार शाम सीओ सिटी के सिद्वार्थ व थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह टीम के साथ वहां पर पहुंचे और छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को स्पा सेंटर में चार युवतियां मिली. पुलिस ने चारों युवतियों को महिला पुलिस की हिरासत में सौंप दिया. स्पा सेंटर का मैनेजर भी पुलिस के हत्थे चल गया. पुलिस ने पूरे स्पा सेंटर की तलाशी ली. फिलहाल स्पा सेंटर को बंद करा दिया गया है.

