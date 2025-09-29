Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2940680
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

Muzaffarnagar News: स्पा सेंटर से चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने छापेमारी कर 4 लड़कियों को पकड़ा

Muzaffarnagar News: यूपी के  मुजफ्फरनगर  में स्पा सेंटर की आड़ में अय्याशी का खेल चल रहा था. पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई में कई लोगों को अरेस्ट किया है. पढ़िए पूरी खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Muzaffarnagar News
Muzaffarnagar News

अंकित मित्तल/मुजफ्फनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन पुलिस ने कमल प्लाजा में स्थित एक स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की. क्रिस्टल स्पा सेंटर पर छापेमारी से हड़कंप मच गया. पुलिस को यहां पर गलत काम होने की जानकारी मिली थी.  पुलिस ने स्पा सेंटर से मैनेजर समेत चार लडकियों को अरेस्ट किया है. पुलिस को छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध वस्तुएं भी मिली हैं. छापेमारी की ये कार्रवाई सीओ सिटी सिदार्थ मिश्रा के नेतृत्व में की गई.

स्पा सेंटर में चल रहा था अनैतिक कार्य
 छापेमारी की कार्रवाई सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे रोड पर की गई.  पुलिस पकडी गई चारों युवतियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने उसके बाद एक युवक को भी हिरासत में लिया है. वह यहां का मैनेजर बताया जा रहा है.  पुलिस को पिछले कुछ दिनों से कमल प्लाजा स्थित क्रिस्टल स्पा सैंटर पर स्पा सेंटर की आड में अनैतिक कार्य होने की जानकारी मिल रही थी.

चारों युवतियों से पूछताछ जारी
रविवार शाम सीओ सिटी के सिद्वार्थ व थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह टीम के साथ वहां पर पहुंचे और छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को स्पा सेंटर में चार युवतियां मिली.  पुलिस ने चारों युवतियों को महिला पुलिस की हिरासत में सौंप दिया.  स्पा सेंटर का मैनेजर भी पुलिस के हत्थे चल गया. पुलिस ने पूरे स्पा सेंटर की तलाशी ली.  फिलहाल स्पा सेंटर को बंद करा दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Muzaffarnagar News: बरेली वाला खतरा पहुंचा मुजफ्फरनगर, प्रिंटिंग मशीन-कंप्यूटर के साथ 5 लोग गिरफ्तार, जिले में धारा 144 लागू

Maharajganj News: ड्रोन और चोर की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 16 लोग भेजे गए जेल

 

 

TAGS

Muzaffarnagar newspolice rain in spa center

Trending news

Muzaffarnagar news
स्पा सेंटर से चल रहा था देह व्यापार का धंधा,पुलिस ने छापेमारी कर 4 लड़कियों को पकड़ा
weather in uttarakhand
देहरादून समेत इन जिलों में उधम काटेगी गर्मी, बागेश्वर से चमोली तक टपाटप बरसेंगे बादल
Pithoragarh News
नया रिकॉर्ड: पिथौरागढ़ के CDO ने लांघे 16 दर्रे, 250 KM का सफर तय कर रचा कीर्तिमान
Shamli news
फोन पर बात कर रही थी बेटी, पिता ने देखा तो खोया आपा, गोली मारकर मौत के घाट उतारा
food department
सावधान थाली में जहर! खतरनाक केमिकल से रंगे जा रहे आलू, गोरखपुर में सेहत से खिलवाड़
jaunpur news
जौनपुर में तीन बच्‍चों का शव म‍िला, हाथ-पांव बंधे बोरी में डेड बॉडी म‍िलने से हड़कंप
Noida News
सुनो! भाई को जिंदा चाहिए तो 20 लाख दो...नोएडा में दिल दहला देने वाली धमकी
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, मुठभेड़ से थर्राया इलाका!
jalaun news
यूपी की ये रामलीला वर्ल्‍ड रिकॉर्ड, 173 साल से मुस्लिम परिवार बना रहा रावण
Jhansi News
अरे कोई बचाए... घर के अंदर पिटता रहा पति और पत्नी देखती रही तमाशा
;