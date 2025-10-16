Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

अरे! वो मर जाएगी... सहारनपुर में महिला दरोगा बनी फरिश्ता, चलती ट्रेन के आगे कूदने से बचाई महिला की जान

Saharanpur News : सहारनपुर में महिला उपनिरीक्षक  ने साहस दिखाते हुए चलती ट्रेन के आगे कूदने जा रही महिला को खींचकर बचाया. मिशन शक्ति टीम की इस त्वरित कार्रवाई ने एक महिला की जान बचा ली और मानवता की मिसाल पेश की.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:59 AM IST
सहारनपुर न्यूज /नीना जैन:उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुधवार को एक साहसिक और संवेदनशील घटना देखने को मिली, जब महिला उपनिरीक्षक सुमन चाहर ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक महिला की जान बचा ली. उनके साथ मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने भी साहस दिखाते हुए आत्महत्या का प्रयास कर रही महिला को रोकने में अहम भूमिका निभाई.

क्या है पूरा मामला ? 
यह घटना कुतुबशेर थाना क्षेत्र के भैरो मंदिर रेलवे पुल के पास की है, जहां मिशन शक्ति टीम गश्त पर थी.एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर नियमित गश्त कर रही थी. इसी दौरान टीम ने देखा कि एक महिला तेजी से दौड़ते हुए सामने से आ रही ट्रेन की ओर बढ़ रही है.  स्थिति को भांपते हुए उपनिरीक्षक सुमन चाहर ने बिना एक पल गंवाए महिला की ओर दौड़ लगाई और उसे रेलवे पटरी से खींचकर सुरक्षित कर लिया. 

महिला को मामूली झटका लगा लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित रही. टीम के इस मानवीय कदम से वहां मौजूद लोग भावुक हो उठे. 

किस कारण परेशान थी महिला ? 
दरअसल, पूछताछ में महिला ने अपना नाम शबनम पत्नी समीर बताया, जो एकता कॉलोनी, 62 फुटा रोड, थाना कुतुबशेर की निवासी है. उसने बताया कि वह पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया. टीम ने महिला को ढांढस बंधाया और समझाया कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है. बाद में पुलिस ने शबनम को उसके परिजनों को सुरक्षित सौंप दिया.

साहस और संवेदनशीलता की सराहना
इस अभियान में महिला उपनिरीक्षक सुमन चाहर के साथ अतिरिक्त निरीक्षक कंवरपाल सिंह, महिला हेड कॉन्स्टेबल मोन्टी रानी और महिला कॉन्स्टेबल ममता भी शामिल थीं. थाना कुतुबशेर की यह टीम मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत लगातार महिला सुरक्षा, संवेदनशीलता और जन-जागरूकता के कार्यों में सक्रिय है.

एसएसपी ने की प्रशंसा
घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी आशीष तिवारी ने उपनिरीक्षक सुमन चाहर और पूरी टीम की सराहना की. उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और मानवता का प्रसार करना भी है. टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक अमूल्य जीवन को बचाने का कार्य किया, जो पुलिस सेवा की असली भावना को दर्शाता है.

