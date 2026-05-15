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'जलती चिता से उठा ले गए शव', संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन

Saharanpur News: सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र स्थित गांव कलालहटी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने उस समय सनसनी फैला दी, जब पुलिस ने जलती चिता को बुझवाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 15, 2026, 04:40 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र स्थित गांव कलालहटी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने उस समय सनसनी फैला दी, जब पुलिस ने जलती चिता को बुझवाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया. मायके पक्ष द्वारा हत्या के आरोपों और बिना सूचना दिए आनन-फानन में अंतिम संस्कार किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में चर्चाओं और तनाव का माहौल बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला 
मिली जानकारी के अनुसार, गांव कलालहटी निवासी 28 वर्षीय सोनिका की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. ससुराल पक्ष के लोग शव को लेकर श्मशान घाट पहुंच गए थे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. चिता को मुखाग्नि दी जा चुकी थी और वह धधक रही थी. इसी दौरान मृतका के भाई हिमांशु, जो ग्राम मानपुर थली का निवासी है, को बहन की मौत की खबर मिली. उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पुलिस टीम के साथ श्मशान घाट पहुंच गया.

कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया. पुलिस ने जलती चिता पर पानी डलवाकर उसे बुझवाया और अधजले शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से श्मशान घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

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हत्या और साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप
मृतका के भाई हिमांशु ने ससुराल पक्ष पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका दावा है कि उसकी बहन सोनिका को जहर देकर मारा गया है.उसने पुलिस को बताया कि ससुराल वालों ने मायके पक्ष को मौत की कोई सूचना नहीं दी और सबूतों को नष्ट करने के इरादे से जल्दबाजी में शव का दाह-संस्कार करने की कोशिश की जा रही थी. हिमांशु के अनुसार, अगर पुलिस समय पर न पहुंचती तो उसकी बहन की मौत का सच कभी सामने नहीं आ पाता. दूसरी ओर, ससुराल पक्ष का कहना है कि सोनिका की मौत सामान्य कारणों से हुई है. उनका कहना है कि वे केवल धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कर रहे थे.

जांच और कानूनी प्रक्रिया
सोनिका की शादी लगभग आठ वर्ष पूर्व कलालहटी निवासी युवक के साथ हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या पिछले कुछ समय से परिवार में कोई विवाद चल रहा था. कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : हरदोई में कोहराम, SDRF को घंटों बाद मिला लापता किशोर का शव, गंगा में डूबने से दो की मौत
 

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