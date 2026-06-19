संगठन की सख्त चेतावनी

मौलाना साजिद कासमी, सादिक और अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जा सकता है. संगठन ने प्रशासन से अपील की है कि वे ऐसे सामानों की बिक्री करने वालों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करें ताकि भविष्य में किसी भी धर्म का अपमान न हो. फिलहाल, इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय बाजार में चर्चाओं का दौर गरम है और प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के संकेत दिए गए हैं. संगठन ने लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी ऐसी सामग्री दिखाई दे, तो वे तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन या संगठन को दें.