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Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के बाजारों में बिक रही कुछ फुटबाल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. इन फुटबाल पर इस्लामिक कलमा और अन्य धार्मिक शब्द लिखे होने के कारण स्थानीय लोगों और मुस्लिम संगठनों में भारी रोष है. इस मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, जमीयत उलमा के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के मुख्य बाजारों, विशेषकर कबाड़ी बाजार और फव्वारा चौक क्षेत्र की दुकानों पर कुछ ऐसी फुटबाल बेची जा रही हैं, जिन पर पवित्र धार्मिक शब्दों और कलमे की छपाई की गई है. संगठन का कहना है कि यह न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इससे एक बड़े समुदाय की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं.
खेल सामग्री और पवित्र शब्दों का अपमान
जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अय्यूब मिफ्ताही ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि फुटबाल एक खेल का सामान है, जिसे खेल के दौरान पैरों से मारा जाता है. उन्होंने तर्क दिया कि जिस सामग्री का इस्तेमाल पैरों से खेलने के लिए किया जाता है, उस पर पवित्र धार्मिक शब्दों या प्रतीकों का अंकित होना अक्षम्य है. यह धार्मिक मर्यादा के खिलाफ है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता.
प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
इस मामले को लेकर जमीयत उलमा के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को औपचारिक रूप से ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रशासन तुरंत उन सभी दुकानों की पहचान करे जहां ऐसी फुटबाल बेची जा रही हैं और उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए. संगठन ने यह भी मांग की है कि दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में किसी भी खेल सामग्री पर धार्मिक शब्दों, चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग न किया जाए.
संगठन की सख्त चेतावनी
मौलाना साजिद कासमी, सादिक और अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जा सकता है. संगठन ने प्रशासन से अपील की है कि वे ऐसे सामानों की बिक्री करने वालों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करें ताकि भविष्य में किसी भी धर्म का अपमान न हो. फिलहाल, इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय बाजार में चर्चाओं का दौर गरम है और प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के संकेत दिए गए हैं. संगठन ने लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी ऐसी सामग्री दिखाई दे, तो वे तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन या संगठन को दें.