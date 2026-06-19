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शामली: फुटबाल पर धार्मिक शब्द अंकित होने पर बढ़ा विवाद, बिक्री पर रोक लगाने की मांग

Shamli News: शामली जनपद के बाजारों में बिक रही कुछ फुटबाल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. इन फुटबाल पर इस्लामिक कलमा और अन्य धार्मिक शब्द लिखे होने के कारण स्थानीय लोगों और मुस्लिम संगठनों में भारी रोष है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 19, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:37 AM IST
शामली: फुटबाल पर धार्मिक शब्द अंकित होने पर बढ़ा विवाद, बिक्री पर रोक लगाने की मांग

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