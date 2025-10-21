Advertisement
सहारनपुर

पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई...पूर्व DGP के बेटे की मौत में नया मोड़, मोहम्मद मुस्तफा समेत चार पर FIR

Saharanpur News: पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे शकील की मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए 27 अगस्त का वीडियो सामने आया है, जिसमें शकील ने दावा किया कि पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई है. 

Oct 21, 2025, 05:31 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Saharanpur News/जीना जैन: सहारनपुर के रहने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत ने परिवार और पुलिस के बीच तहलका मचा दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अकील ने अपने पिता और पत्नी के संबंध का जिक्र किया और कहा कि उसकी पत्नी की शादी उसके साथ नहीं, बल्कि उसके पिता के साथ हुई थी. 

वहीं इस वीडियो के सामनेआने के बाद पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में अब हत्या और साजिश का केस दर्ज किया गया है. हरियाणा के पंचकुला पुलिस ने पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी व पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

 वीडियो में अकील के सनसनीखेज आरोप
अंतिम संस्कार के बाद एक 27 अगस्त 2025 का वीडियो सामने आया, जिसमें अकील ने अपने पिता और पत्नी पर चौंकाने वाले आरोप लगाए. बता दें कि वीडियो में अकील कहते हैं  कि मैंने अपने डैड और वाइफ का अफेयर पकड़ा था. डेढ़ साल पहले यह सब पता चला. शादी के एक साल बाद 2018 में मैंने दोनों को ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ा, लेकिन वह भाग गया.  

इतना ही नहीं अकील ने ये भी कहा कि उसके परिवार वाले उसे मारने की साजिश रच रहे हैं.मेरी पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, मेरे डैड के साथ हुई है. मुझे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है. यहां तक कि मुझे रिहेब सेंटर में जबरदस्ती रखा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार ने उसके गैस एजेंसी के पैसे भी हड़प लिए और मानसिक प्रताड़ना दी.

पड़ोसी ने भी लगाए गंभीर आरोप
पूर्व DGP के पड़ोसी शमशुद्दीन ने पंचकुला पुलिस को दी शिकायत में दावा किया कि अकील की पत्नी और मोहम्मद मुस्तफा के बीच अवैध संबंध थे और इसमें रजिया सुल्ताना की भूमिका भी थी. शमशुद्दीन की शिकायत पर पंचकुला MDC थाना पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा, रजिया सुल्ताना, अकील की पत्नी और बहन के खिलाफ धारा 103(1), 61 BNS के तहत मामला दर्ज किया है.

 पूर्व DGP मुस्तफा का जवाब
वहीं इस संबंध में मोहम्मद मुस्तफा ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि शमशुद्दीन मेरा पड़ोसी नहीं है. वह खुद करोड़ों के फ्रॉड में शामिल है और मुझे फंसाने की साजिश रच रहा है. 

कैसे हुई अकील की मौत
16 अक्टूबर की रात अकील पंचकुला स्थित अपने घर पर बेसुध हालत में मिले थे. परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पोस्टमॉर्टम पंचकुला सेक्टर-6 सरकारी अस्पताल में हुआ. परिवार ने दावा किया था कि उनकी मौत दवाओं की ओवरडोज से हुई. इसके बाद सहारनपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया था.  अकील (35) वकील थे और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे.

मोहम्मद मुस्तफा और परिवार की पृष्ठभूमि
मोहम्मद मुस्तफा: 1985 बैच के IPS अधिकारी, पंजाब के पूर्व DGP, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी रहे. उन्हें पांच वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं. वहीं उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना पंजाब की चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रह चुकी हैं. मृतक अकील की पत्नी पूर्व में पंजाब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रह चुकी हैं.

