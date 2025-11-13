मुजफ्फरनगर के मदरसे पर छापा, संदिग्ध आतंकी आजाद और सुहेल का निकला कनेक्शन, गुजरात से हुई थी गिरफ्तारी

Muzaffarnagar : जिले के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम अजीजिया मदरसे में मंगलवार को खुफिया एजेंसियों की हलचल देखी गई. LIU, IB और इंटेलिजेंस सहित कई विभागों की संयुक्त टीम ने यहां पहुंचकर पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की.

संदिग्ध आतंकियों ने ली थी मुजफ्फरनगर के मदरसा से तालीम!

सूत्रों के मुताबिक, जांच टीमों की कार्रवाई गुजरात के अहमदाबाद में पकड़े गए दो संदिग्ध आतंकियों - आजाद और सुहेल, से जुड़ी जानकारी के बाद की गई है. दोनों ने इसी मदरसे में कुरान शरीफ की तालीम हासिल की थी.

मदरसा के शिक्षकों से हुई पूछताछ

स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग ने मदरसे के संचालक मौलाना दाऊद और अन्य शिक्षकों से लंबी पूछताछ की. जांच के दौरान आजाद और सुहेल से संबंधित पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले गए. बताया गया कि आजाद, जो शामली जनपद के झिंझाना का निवासी है, लॉकडाउन से पहले तक यहां पढ़ाई कर रहा था और उसके दस्तावेज अब भी मदरसे में सुरक्षित हैं.

पिता बीमारी के बहाने से छुट्टी पर गया था सुहेल

वहीं, लखीमपुर खीरी निवासी सुहेल कुछ समय पहले मदरसे में दाखिल हुआ था और कुरान की पढ़ाई कर रहा था. वह बीमार पिता की देखभाल के लिए 5 नवंबर को छुट्टी लेकर घर गया था.

मदरसे में खुफिया विभाग की मौजूदगी के दौरान कस्बे में एटीएस टीम के आने की अफवाहें भी फैलती रहीं, जिससे स्थानीय लोगों में हलचल रही. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा और बताया कि फिलहाल पूछताछ मात्र एक नियमित प्रक्रिया है.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अब संदिग्धों के संपर्कों और उनके ठिकानों से जुड़े रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हैं. फिलहाल अधिकारियों ने जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है.

बता दें कि दिल्ली में लालकिले के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यूपी समेत कई राज्यों से संदिग्धों की गिरफ्तारी की है. दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले हरियाणा के फरीदाबाद में बडी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी के मामले में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कई डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं. इनमें लखनऊ की रहने वाली और जैश की आतंकी शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया है.

