Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

50 वर्षों तक एक ही बच्‍चे की पॉलिसी हो....राकेश टिकैत बोले-जनसंख्‍या नियंत्रण पर तुरंत कानून बनना जरूरी

Shamli News: भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता राकेश टिकैत शामली पहुंचे. इस दौरान राकेश टिकैत ने सपा नेता आजम खान की रिहाई और जनसंख्‍या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:22 PM IST
श्रवण पंडित/शामली: भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता राकेश टिकैत ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है. राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार मुठभेड़ हो रही है, इसके बावजूद अपराधी घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा है कि अगर मुठभेड़ के बावजूद भी लोग डर नहीं रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि अपराध करोगे तो घुटनों में गोली लगेगी और घर भी ढहाया जाएगा, उसके बावजूद भी लोग हरकतें कर रहे हैं, तो सरकार और कानून भी अपना काम कर रहा है. अपराधियों में कानून का डर होना बेहद जरूरी है. 

'आजम खान सरकार के टारगेट पर हैं' 
वहीं, आजम खान की रिहाई को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि आजम खान की 23 महीना बाद जेल से रिहाई हुई है. यहां सब का हाल यही है, बोल कोई नहीं रहा और बोलकर भी कोई क्या करें? वो (अखिलेश यादव नाम नहीं लिया) तो मिलने भी नहीं गए उनसे. अब वह जेल से आ गए हैं अपने घर पर रहे. ज्यादा कंट्रोवर्सी में ना जाएं, क्योंकि वो टारगेट पर हैं. 7 अंडे चोरी, बकरी चोरी जैसे मामलों में वह जेल रहे हैं फिर गवाह नहीं मिला और अब कानून और उनकी रिहाई हो गई है. 

'जनसंख्‍या नियंत्रण पर तुरंत कानून लाए सरकार' 
राकेश टिकैत ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. राकेश टिकैत ने आचार्य रामभद्राचार्य के बयान व देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर कहा है कि देश में हिंदू की आबादी भी बढ़ रही है और मुसलमान की आबादी भी बढ़ रही है. देश में जनसंख्या पर कानून तुरंत बनाए जाने की आवश्यकता है. आने वाले 50 सालों में क्या स्थिति होगी, क्या यहां के लोग पूरी दुनिया में लेबर सप्लाई करेंगे. यहां हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें नहीं हैं, रोजगार नहीं है, स्कूल बंद किया जा रहे हैं, इसलिए एक नेशनल पॉलिसी देश में लागू कर देनी चाहिए.  

'50 सालों तक एक ही बच्‍चा पैदा करें' 
सभी राजनीतिक पार्टियों और जिम्मेदार लोगों के लिए एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए. भारत एक खूबसूरत देश है, पूरी दुनिया में इससे बढ़िया देश कोई नहीं है. यहां जनसंख्या कंट्रोल हो जाए, पूरे 50 साल के लिए सरकार को एक रोड मैप तैयार करना चाहिए ताकि 50 सालों तक दंपति एक बच्चा ही पैदा करेगा, वह लड़का हो या लड़की. यह तैयारी अब सबको कर लेनी चाहिए. 

Trending news

