चाचा! मम्मी का अफेयर है... बेटी के खुलासे ने उड़ाए होश, 6 महीने बाद खोदी गई कब्र

Saharanpur News/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रशासन ने छह महीने पहले दफनाए गए एक व्यक्ति की कब्र खुदवाने के आदेश दिए. मामला सलमान नाम के युवक की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जिसकी मौत 31 मई को हुई थी. उस समय परिजनों ने स्थानीय लोगों की सलाह पर जल्दबाजी में शव को दफना दिया था क्योंकि बताया जा रहा था कि बॉडी का रंग नीला पड़ रहा था.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना थाना देहात कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. बता दें कि करीब 26 दिन बाद इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब मृतक की 13 वर्षीय बेटी ने अपने बड़े चाचा को बताया कि उसकी मां का किसी और व्यक्ति से अफेयर था, जिसके चलते घर में लगातार झगड़े होते थे. बच्ची के इस खुलासे के बाद परिवार के शक को और बढ़ावा मिला.

मृतक के भाई सरफराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सलमान की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया. उनका कहना है कि पत्नी ने ही मामले को सामान्य मौत बताकर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराया, ताकि सच्चाई सामने न आए. परिवार की शिकायत पर अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की और एसडीएम के आदेश पर सोमवार को कब्र खुदवाकर सलमान का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया.

अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.

