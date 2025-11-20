Saharanpur: 'माफ करना, मैं मरने जा रहा हूं.' पत्नी को कॉल करने के बाद रिटार्यड सैन्यकर्मी ने उठाया खौफनाक कदम

सहारनपुर/नीना जैन: यूपी के सहारनपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली. सुसाइड से पहले शख्स ने अपनी पत्नी को कॉल भी किया और माफी मांगते हुए बताया कि वह अपनी जान देने जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

विस्तार से जानिए पूरा मामला

दरअसल पूरा मामला थाना गागलहेड़ी क्षेत्र का है. यहां के निवादा गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी अक्षय (53) ने बुधवार देर शाम अपने खेत में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले अक्षय ने पत्नी को फोन मिलाया था. कहा था कि वह आत्महत्या कर रहा है. मुझे माफ करना. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की अक्षय पूर्व में आईटीबीपी में तैनात थे. कई वर्ष पूर्व सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गए थे.

आत्महत्या से पहले पत्नी को किया कॉल

रिटायरमेंट के बाद वह एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे थे. पिछले कुछ वर्षों से अक्षय अपने परिवार के साथ चकहरेटी रोड पर रह रहे थे, जबकि निवादा गांव में उनका आना-जाना लगा रहता था. वहीं खेतीबाड़ी भी देखते थे. परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं. बुधवार देर अक्षय अपने खेत पर पहुंचे. यहां पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से ठीक पहले अक्षय ने फोन पर अपनी पत्नी से बात की और कहा कि वह आत्महत्या कर रहा है, मुझे माफ करना.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इसके बाद उनकी पत्नी ने देवर को फोन कर खेत में देखने के लिए कहा. जब परिजन खेत पहुंचे तो अक्षय को खून से लथपथ हालत में पाया गया. पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवाया. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अक्षय पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे. हालांकि, पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. मोबाइल कॉल रिकॉर्ड व पारिवारिक परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.