सहारनपुर में एक ही घर के अंदर मिले 5 लोगों के शव, इलाके में मचा हड़कंप

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के सरसावा में एक मकान में पांच लोगों के शव मिले हैं. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:02 AM IST
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के सरसावा में एक मकान में पांच लोगों के शव मिले हैं. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है. एक ही घर में एकसाथ परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है.

शव के पास मिले तमंचे
मृतकों की पहचान हुई है. जिसमें तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. मृतकों में अमीन, उसकी पत्नी, मां और दो बेटे शामिल हैं. अमीन और उसकी पत्नी का शव फर्श पर पड़ा था जबकि उनकी मां और दोनों बच्चे बेड पर पड़े थे. बगल में तीन तमंचे मिले हैं. प्रारंभिक जांच में अमीन अशोक के सीने पर और बच्चों के माथे पर गोली के निशान हैं. मां और पत्नी को भी गोली लगी है. ऐसे में पुलिस हत्या और आत्महत्या एंगल पर जांच कर रही है. पुलिस अफसर और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है. घर को सील कर दिया है.

(इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है)

