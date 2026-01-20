सहारनपुर में एक ही घर के अंदर मिले 5 लोगों के शव, इलाके में मचा हड़कंप

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के सरसावा में एक मकान में पांच लोगों के शव मिले हैं. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है. एक ही घर में एकसाथ परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है.

शव के पास मिले तमंचे

मृतकों की पहचान हुई है. जिसमें तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. मृतकों में अमीन, उसकी पत्नी, मां और दो बेटे शामिल हैं. अमीन और उसकी पत्नी का शव फर्श पर पड़ा था जबकि उनकी मां और दोनों बच्चे बेड पर पड़े थे. बगल में तीन तमंचे मिले हैं. प्रारंभिक जांच में अमीन अशोक के सीने पर और बच्चों के माथे पर गोली के निशान हैं. मां और पत्नी को भी गोली लगी है. ऐसे में पुलिस हत्या और आत्महत्या एंगल पर जांच कर रही है. पुलिस अफसर और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है. घर को सील कर दिया है.

(इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है)

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!