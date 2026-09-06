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वाराणसी के बाद अब सहारनपुर में चर्चा! कलेक्ट्रेट मस्जिद का मलबा हटते ही दिखा 20 फीट गहरा कुआं, बढ़ा पुलिस का पहरा

Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद अब मलबा पूरी तरह हटा दिया गया है. प्रशासन ने मस्जिद क्षेत्र को समतल कर दिया है. बताया गया कि मस्जिद का मलबा कलेक्ट्रेट परिसर से करीब 10 किलोमीटर दूर निर्धारित स्थान पर डाला गया और परिसर से एक-एक ईंट हटाई गई. मलबा हटाने के दौरान मस्जिद के बीचों-बीच करीब 20 फीट गहरा कुआं मिला, जिसके बाद मौके पर प्रशासन की सतर्कता बढ़ गई.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 06, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:58 AM IST
वाराणसी के बाद अब सहारनपुर में चर्चा! कलेक्ट्रेट मस्जिद का मलबा हटते ही दिखा 20 फीट गहरा कुआं, बढ़ा पुलिस का पहरा
Image Credit: Saharanpur News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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