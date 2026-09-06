वाराणसी के बाद अब सहारनपुर में चर्चा! कलेक्ट्रेट मस्जिद का मलबा हटते ही दिखा 20 फीट गहरा कुआं, बढ़ा पुलिस का पहरा

अदालत के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर हुई है. दरअसल, जनवरी 2025 में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया है. जांच के बाद सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 जुलाई को इसे अवैध घोषित किया. मस्जिद प्रबंधन ने दावा किया था कि यह इमारत 150 साल पुरानी है और सबूत के तौर पर 1911 का बिजली बिल भी पेश किया था, लेकिन 2 सितंबर को जिला जज की अदालत ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी.