वाराणसी के बाद अब सहारनपुर में चर्चा! कलेक्ट्रेट मस्जिद का मलबा हटते ही दिखा 20 फीट गहरा कुआं, बढ़ा पुलिस का पहरा

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Saharanpur Mosque Demolition/ नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर बनी दो मंजिला मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. करीब 315 वर्ग मीटर में बनी इस इमारत को हटाने के लिए 6 बुलडोजर और 12 डंपर लगाए गए थे. कलेक्ट्रेट परिसर से मस्जिद की एक-एक ईंट और मलबा हटाकर करीब 10 किलोमीटर दूर भेज दिया गया.
मलबे के नीचे मिला गहरा कुआं
जब सफाई और मलबा हटाने का काम चल रहा था, तभी मस्जिद के बीचों-बीच एक 20 फीट गहरा कुआं मिला है. इसके बाद मौके पर हलचल बढ़ गई. इससे पहले वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के दौरान लंका रामलीला मैदान के पास एक पुराना कुआं मिला था, जिसका संबंध गोस्वामी तुलसीदास की रामलीला से बताया जा रहा है. सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मिले कुएं की चौड़ाई लगभग एक से सवा मीटर है. इसकी गहराई 20 फुट मापी गई है. कुएं में 20 फुट के नीचे मिट्टी दबी हुई है.
प्रशासनिक टीम कुएं को पुराना मान रही है. किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कुएं के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है. एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने कुआं मिलने की पुष्टि की है. एसडीएम सदर ने बताया कि कुआं काफी पुराना लग रहा है और सुरक्षा के लिहाज से इसे फिलहाल ढक दिया गया है.
अदालत के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर हुई है. दरअसल, जनवरी 2025 में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया है. जांच के बाद सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 जुलाई को इसे अवैध घोषित किया. मस्जिद प्रबंधन ने दावा किया था कि यह इमारत 150 साल पुरानी है और सबूत के तौर पर 1911 का बिजली बिल भी पेश किया था, लेकिन 2 सितंबर को जिला जज की अदालत ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी.
कड़ी सुरक्षा, कई नेता नजरबंद
तनाव की आशंका को देखते हुए कलेक्ट्रेट के पांचों गेट बंद कर दिए गए थे और पड़ोसी जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई थी. शुक्रवार रात में ही कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, जबकि पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान समेत 6 से ज्यादा नेताओं को हिरासत में रखा गया. डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया था कि पूरे शहर में शांति व्यवस्था कायम है और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है.
विपक्ष का तीखा हमला
इस ध्वस्तीकरण को लेकर सूबे की राजनीति भी गरमा गई है. विपक्ष प्रदेश सरकार पर लगातार हमले कर रहा है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि धार्मिक स्थलों को इस तरह जल्दबाजी में अवैध बताकर ढहाना ठीक नहीं है. सरकार को सभी धर्मों के पूजा स्थलों का सम्मान करना चाहिए.