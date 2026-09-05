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रातभर अफवाहें, सुबह सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद पर चले 6 बुलडोजर,कलेक्ट्रेट छावनी में तब्दील

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित 150 साल पुरानी बताई जा रही मस्जिद पर आज तड़के प्रशासन का बड़ा चाबुक चला है. 6-6 बुलडोजरों के साथ सुबह 4 बजे से ही पुलिस और प्रशासन की टीमों ने पूरे कलेक्ट्रेट को छावनी बनाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 05, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:38 AM IST
रातभर अफवाहें, सुबह सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद पर चले 6 बुलडोजर,कलेक्ट्रेट छावनी में तब्दील
Image Credit: Saharanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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