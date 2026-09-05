रातभर अफवाहें, सुबह सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद पर चले 6 बुलडोजर,कलेक्ट्रेट छावनी में तब्दील

यह कार्रवाई जिला जज सतेंद्र कुमार की अदालत द्वारा 2 सितंबर को मस्जिद पक्ष की अपील खारिज किए जाने और सिटी मजिस्ट्रेट के बेदखली आदेश को बरकरार रखे जाने के बाद हुई है.देर रात प्रशासन द्वारा केवल सीलिंग की बात कहे जाने के बाद अचानक हुए इस एक्शन से मुस्लिम नेताओं और पक्षकारों में हड़कंप मच गया है. सांसद इकरा हसन समेत कई नेताओं को नज़रबंद किए जाने का दावा है.