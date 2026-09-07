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मस्जिद के नीचे कुएं के बाद अब 1909 की ईंट बरामद; छावनी में तब्दील हुआ कलेक्ट्रेट परिसर, मेरठ-मुजफ्फरनगर में रोके गए सपा-कांग्रेस नेता

Saharanpur Collectrate Masjid Controversy: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. मस्जिद के मलबे से निकली एक ईंट सामने आई है, जिस पर 1909 की तारीख अंकित बताई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि यह ईंट मस्जिद के पुराने निर्माण और उसके इतिहास की ओर इशारा करती है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 07, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:15 PM IST
मस्जिद के नीचे कुएं के बाद अब 1909 की ईंट बरामद; छावनी में तब्दील हुआ कलेक्ट्रेट परिसर, मेरठ-मुजफ्फरनगर में रोके गए सपा-कांग्रेस नेता
Image Credit: Saharanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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