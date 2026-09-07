/मस्जिद के नीचे कुएं के बाद अब 1909 की ईंट बरामद; छावनी में तब्दील हुआ कलेक्ट्रेट परिसर, मेरठ-मुजफ्फरनगर में रोके गए सपा-कांग्रेस नेता

6 CCTV कैमरों से 360° निगरानी

इसी बीच कलेक्ट्रेट परिसर में मिले कथित कुएं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है. कुएं के आसपास किसी भी व्यक्ति के जाने पर रोक लगा दी गई है.पुलिसकर्मियों का कहना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कुएं की निगरानी के लिए हर दिशा में कुल छह CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सके.