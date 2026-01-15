Advertisement
14 वर्षीय दलित छात्र की हत्या से देवबंद में सनसनी, चाकुओं से गोदकर मार डाला, बोरे में रेलवे ट्रैक पर मिला शव

Saharanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एक 14 वर्षीय दलित छात्रा की हत्या से सनसनी फैल गई है. चाकुओं से गुदा छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर एक बोरे में मिला है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 15, 2026, 05:47 PM IST
Saharanpur: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां नवीं क्लास में पढ़ने वाले एक दलित छात्र की चाकुओं से गोदकर क्रूरता से हत्या कर दी गई. छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर एक बोरे में मिला है. आशंका है कि आरोपियों ने छात्र का शव बोरे में डालकर इसलिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ा ताकि शव ट्रेन से कटकर क्षत-विक्षत हो जाए और उसकी पहचान न हो सके, या फिर आरोपी इस घटना को आत्महत्या का मामला दिखाना चाहते थे. 

शव की पहचान छुपाने की साजिश हुई नाकाम
दलित छात्र के शव को रेलवे ट्रैक पर छोड़ हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश उस वक्त नाकाम हो गई जब लोको पायलट ने रेलवे ट्रैक पर बोरा पड़ा देख ट्रेन को समय रहते रोक दिया. लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की. 

जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र देवबंद कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर गांव निवासी रूपचंद का बेटा मयंक है.मयंक देवबंद के एक इंटर कॉलेज में नवीं क्लास का छात्र है. वह 12 जनवरी से लापता था. 

तीन पहले लापता हुआ था मयंक
परिजनों के मुताबिक सोमवार 12 जनवरी को रात करीब पौने एक बजे मयंक के पास गांव के ही एक घर से फोन आया, जिसमें तुरंत आने के लिए कहा गया था. क्योंकि परिजनों को यह फोन किसी परिचित का लगा इसलिए उन्होंने उसे बाहर जाने से नहीं रोका. लेकिन उसके बाद से मयंक लापता हो गया. उसे सब जगह ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.  

परिजनों का आरोप
परिजनों को आरोप है जिन लोगों का फोन आया था उन्होंने ही उसे घर पर बुलाकर चाकुओं से गोदकर मार डाला. हत्या के बाद आरोपियों ने मयंक के शव को बोरे में डालकर गांव के पास से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. ताकि पुलिस की नजर में यह ट्रेन से कटकर आत्महत्या का मामला लगे. लेकिन ट्रेन के डाइवर की सूझबूझ से हत्यारोपियों की यह साजिश नाकाम हो गई. 

प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका
पुलिस की शुरुआती में जांच में पता है लगा कि मयंक का गांव के ही किसी परिवार की नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग था. हालांकि लड़की भी मयंक के समाज की ही थी, लेकिन लड़की के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. गांव में बातें हो रही है कि इस प्रेम संबंध के चलते मयंक की प्रेमिका के परिजनों ने ही हॉरर किलिंग जैसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया है.  

पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस शक के आधार पर गांव से एक पिता-पुत्र समेत कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है. मामला दलित किशोर की हत्या से जुड़ा है इसलिए गांव में तनाव की स्थिति देखते हुए एहतियातन अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है. 

हालांकि मयंक की हत्या की सच्चाई क्या है, यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा. 

