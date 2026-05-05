सहारनपुर में दबंगों पर शिकंजा, ठेकेदार पर हमले के आरोपी लंगड़ाते पहुंचे थाने, वायरल वीडियो से मची सनसनी

सहारनपुर/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है. मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी जब थाने पहुंचे तो वे लंगड़ाते हुए नजर आए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना देवबंद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीनों आरोपी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इन आरोपियों पर एक ठेकेदार और उसके सेल्समैन के साथ मारपीट करने का आरोप है. घटना के बाद इलाके में पहले ही तनाव का माहौल था, लेकिन अब इस वीडियो ने लोगों के बीच और सवाल खड़े कर दिए हैं.

कब का है मामला?

दरअसल, 3 मई 2026 को ग्राम कुलसठ निवासी रजत त्यागी ने थाना देवबंद में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पदम, प्रविन्द्र और सोमिन्द्र ने उनके सेल्समैन के साथ गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से हमला करते हुए जान से मारने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर देवबंद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 4 मई को कासिमपुरा फाटक से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी थाने लाए गए, तो उनका लंगड़ाते हुए दिखना अब पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, वायरल वीडियो को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है,लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर आरोपियों की यह हालत कैसे हुई.

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