सहारनपुर में दबंगों पर शिकंजा, ठेकेदार पर हमले के आरोपी लंगड़ाते पहुंचे थाने, वायरल वीडियो से मची सनसनी

Saharanpur News: सहारनपुर जिले एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे जिले में चर्चा का माहौल बना दिया है। मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी जब थाने पहुंचे तो वे लंगड़ाते हुए नजर आए.
Trending Photos
सहारनपुर/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है. मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी जब थाने पहुंचे तो वे लंगड़ाते हुए नजर आए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना देवबंद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीनों आरोपी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इन आरोपियों पर एक ठेकेदार और उसके सेल्समैन के साथ मारपीट करने का आरोप है. घटना के बाद इलाके में पहले ही तनाव का माहौल था, लेकिन अब इस वीडियो ने लोगों के बीच और सवाल खड़े कर दिए हैं.
कब का है मामला?
दरअसल, 3 मई 2026 को ग्राम कुलसठ निवासी रजत त्यागी ने थाना देवबंद में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पदम, प्रविन्द्र और सोमिन्द्र ने उनके सेल्समैन के साथ गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से हमला करते हुए जान से मारने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर देवबंद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 4 मई को कासिमपुरा फाटक से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी थाने लाए गए, तो उनका लंगड़ाते हुए दिखना अब पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, वायरल वीडियो को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है,लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर आरोपियों की यह हालत कैसे हुई.
और पढे़ं:
बागपत डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा: प्रेम, धोखा और ब्लैकमेलिंग में उलझी दोहरी हत्या की सनसनीखेज कहानी
मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!