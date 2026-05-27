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उप श्रमायुक्त वंदना पर गिरी गाज, IMA अध्यक्ष की शिकायत पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन

Saharanpur news: आईएमए अध्यक्ष डॉ. प्रवीण शर्मा मल्हीपुर रोड पर निजी अस्पताल का निर्माण करा रहे थे. अनियमितताओं के आरोपों के बाद उप श्रमायुक्त के बाद गाज गिरी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 28, 2026, 12:03 AM IST
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फाइल फोटो
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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर श्रम विभाग में अनियमितताओं के आरोपों के बाद उप श्रमायुक्त वंदना को शासन स्तर से निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं. मामला आईएमए अध्यक्ष डॉ. प्रवीण शर्मा के निजी अस्पताल निर्माण से जुड़ा है. 

निजी अस्पताल निर्माण का मामला
आईएमए अध्यक्ष डॉ. प्रवीण शर्मा मल्हीपुर रोड पर निजी अस्पताल का निर्माण करा रहे थे. आरोप है कि निर्माण शुरू करने से पहले उन्होंने श्रम विभाग में सभी जरूरी औपचारिकताएं और शुल्क जमा कर दिए थे. और प्रतिवर्ष अपने ऑडिट के हिसाब से पैसे जमा कर रहे थे. इसके बावजूद उप श्रमायुक्त वंदना की ओर से कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत 23 लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया. 

12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
उप श्रमायुक्त वंदना ने उनके निर्माण की कीमत 23 करोड़ पता नहीं किस आधार पर आते हुए उन्हें 23 लाख का नोटिस जारी कर दिया और लगभग 12 लख रुपये जुर्माना लगा दिया और एक हफ्ते में सभी पैसा जमा करने के निर्देश भी जारी कर दिए. डॉ शर्मा ने बताया कि वह उप श्रमायुक्त वंदना से मिलने भी गए ताकि वह अपनी बात कह सके लेकिन उन्हें बिना सुने ही अपने कार्यालय से बाहर भेज दिया और कहा कि पहले पैसा जमा कराए. 

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नियमों की अनदेखी कर परेशान करने का आरोप 
डॉ. शर्मा का कहना है कि यह आदेश नियमों की अनदेखी करते हुए जारी किया गया, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की थी. इस पर जिलाधिकारी ने जांच कराई और पाया कि डॉक्टर शर्मा बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने इसकी शिकायत शासन स्तर पर करने की सलाह दी, क्योंकि वंदना उप श्रमायुक्त के पद पर आसान थी तो उन्होंने शासन स्तर पर भी की. शासन स्तर पर हुई जांच में विभिन्न जिलों के तीन अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने उनके अस्पताल का पूरी तरह से निरीक्षण किया और पाया कि उप श्रमायुक्त वंदना द्वारा जारी किया गया नोटिस और रिपोर्ट बिल्कुल तथ्यहीन है निराधार है. 

विभागीय जांच बैठाई गई 
शासन स्तर पर हुई जांच में वंदना पर अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए. जांच में श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप भी सामने आए हैं. इसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जांच बैठा दी. निलंबन अवधि में वंदना को मुख्यालय से संबद्ध रखा गया है. वहीं, डॉ. प्रवीण शर्मा ने कहा कि उन्होंने सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की थी, लेकिन विभाग के करवाई के चलते उन्हें शिकायत करने पर मजबूर होना पड़ा. डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार में न्याय मिलता है और उन्होंने इस बात को महसूस किया है और केवल वह सही थे और न्याय चाह रहे थे और उन्हें न्याय मिला और इसके लिए मैं सरकार के साथ उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनका सहयोग किया. 

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