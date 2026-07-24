सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट... एक की मौत, दो लापता; इलाके में मचा हड़कंप

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में शुक्रवार शाम पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया. हादसे में मध्य प्रदेश के 2 युवकों की मौत हो गई. जबकि 2 लापता हैं. 5 साल से यहां सुतली बम बनाए जा रहे हैं. जिस वक्त विस्फोट हुआ, 23 मजदूर काम कर रहे थे. इनमें 19 सुरक्षित हैं.धमाका इतना तेज था कि शवों के चीथड़े उड़ गए. एक की बॉडी फैक्ट्री के अंदर मलबे में दबी मिली. जबकि दूसरे युवक की लाश फैक्ट्री से करीब 100 मीटर दूर खेत किनारे मिली. शव क्षत-विक्षत था. चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था. हाथ, दोनों पैर, अंतड़ियां, लोथड़े जगह-जगह बिखरे मिले. जिसने भी ये मंजर देखा, वह सिहर उठा.
500 मीटर तक का इलाका दहला
गांव के प्रधान के मुताबिक, हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ. विस्फोट से 500 मीटर दूर गांव में लोगों के घरों की दीवारें हिल गईं.पलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम राहत-बचाव के काम में जुटी है.जिस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, वह करीब 10 बीघा जमीन में फैली है. यह मुख्यालय से करीब 54 किमी दूर गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव (बसी कुंडा) के बाहर है.SSP अभिनंदन ने 2 मौतों की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि धमाके के बाद फैक्ट्री का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और आग लग गई थी. राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं. विस्फोट कैसे हुआ, यह अभी पता नहीं चल पाया है
सूचना पर रेस्क्यू के लिए पुलिस और प्रशासन पहुंचा
डीएम अरविंद चौहान ने बताया- फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. हादसे के समय सिर्फ चार लोग विस्फोट वाली जगह पर थे. दीपराज देवड़ा (20 साल) और संदीप देवड़ा (22 साल) की मौत हुई है. जबकि आकाश रावत और लालू पिपराद लापता हैं. दीपराज ठेकेदार था.विस्फोट किस सामग्री से हुआ, इसकी जांच के लिए विस्फोटक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची है. टीम ने सैंपल लिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोट की असली वजह स्पष्ट होगी.फैक्ट्री का लाइसेंस 2028 तक वैध है. एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं फैक्ट्री में लाइसेंस की शर्तों या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन तो नहीं हुआ. यदि जांच में अनियमितता मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.