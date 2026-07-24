सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट... एक की मौत, दो लापता; इलाके में मचा हड़कंप

सूचना पर रेस्क्यू के लिए पुलिस और प्रशासन पहुंचा

डीएम अरविंद चौहान ने बताया- फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. हादसे के समय सिर्फ चार लोग विस्फोट वाली जगह पर थे. दीपराज देवड़ा (20 साल) और संदीप देवड़ा (22 साल) की मौत हुई है. जबकि आकाश रावत और लालू पिपराद लापता हैं. दीपराज ठेकेदार था.विस्फोट किस सामग्री से हुआ, इसकी जांच के लिए विस्फोटक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची है. टीम ने सैंपल लिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोट की असली वजह स्पष्ट होगी.फैक्ट्री का लाइसेंस 2028 तक वैध है. एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं फैक्ट्री में लाइसेंस की शर्तों या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन तो नहीं हुआ. यदि जांच में अनियमितता मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.