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सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट... एक की मौत, दो लापता; इलाके में मचा हड़कंप

Saharanpur Fire Crackers Factory Blast: सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक की मौत हो गई और दो लोग लापता बताए जा रहे हैं.

Written ByNeena jainEdited ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 24, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:32 PM IST
सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट... एक की मौत, दो लापता; इलाके में मचा हड़कंप

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