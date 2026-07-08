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मिलावटखोरों में मचा हड़कंप! सहारनपुर में सॉस फैक्ट्री पर छापा, उत्पादन पर लगी रोक

Saharanpur News: सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने देवबंद रोड स्थित पाल ट्रेडर्स की सॉस निर्माण इकाई पर छापा मारकर 550 किलो टोमैटो सॉस नष्ट कराया और उत्पादन मशीन सीज कर दी. निरीक्षण में स्वच्छता मानकों और निर्माण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं मिलीं. टोमैटो सॉस और व्हाइट विनेगर के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 08, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:54 PM IST
मिलावटखोरों में मचा हड़कंप! सहारनपुर में सॉस फैक्ट्री पर छापा, उत्पादन पर लगी रोक
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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