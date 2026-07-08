मिलावटखोरों में मचा हड़कंप! सहारनपुर में सॉस फैक्ट्री पर छापा, उत्पादन पर लगी रोक

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सहारनपुर/जीना जैन: शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद में मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देवबंद रोड स्थित एक सॉस निर्माण इकाई पर छापा मारा. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में विभागीय टीम ने देवबंद रोड स्थित सरस्वती कॉलोनी के निकट संचालित पाल ट्रेडर्स का निरीक्षण किया.
प्रतिष्ठान का संचालन आकाश पाल द्वारा किया जा रहा था.कार्रवाई के दौरान लगभग 550 किलोग्राम टोमैटो सॉस नष्ट कराया गया, जबकि फैक्ट्री की उत्पादन मशीन को अगले आदेश तक सीज कर दिया गया.निरीक्षण के दौरान चार बड़े बर्तनों में करीब 550 किलोग्राम सॉस एवं टोमैटो सॉस पैकिंग के लिए तैयार अवस्था में मिला.
टीम ने मौके से टोमैटो सॉस तथा व्हाइट विनेगर के नमूने विधिक प्रक्रिया के तहत संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए. निरीक्षण के दौरान निर्माण प्रक्रिया एवं स्वच्छता मानकों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मौके पर उपलब्ध सॉस का पूरा स्टॉक नष्ट करा दिया गया.
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के उत्पादन कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उसकी निर्माण मशीन को अगले आदेश तक सीज कर दिया गया.
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि जनपद में मिलावटी एवं मानकविहीन खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जवाहरलाल, जगदंबा प्रसाद, शिवनाथ एवं महेश कुमार शामिल रहे. सभी नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेज दिया गया है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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