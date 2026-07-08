मिलावटखोरों में मचा हड़कंप! सहारनपुर में सॉस फैक्ट्री पर छापा, उत्पादन पर लगी रोक

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि जनपद में मिलावटी एवं मानकविहीन खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जवाहरलाल, जगदंबा प्रसाद, शिवनाथ एवं महेश कुमार शामिल रहे. सभी नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेज दिया गया है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.