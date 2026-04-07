दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन की डेट तय, सहारपुर के ग्राम प्रधानों ने पीएम मोदी से की ये बड़ी मांग

Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बीच सहारनपुर के प्रधानों में बड़ी मांग कर दी है.

14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

सहारनपुर नवदृष्टि नव युवा प्रधान संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को रामलीला ग्राउंड हकीकत नगर में संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में आयोजित की गई. बैठक में आगामी 14 अप्रैल को होने वाले दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई. बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष संजय वालिया ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले में मौजूद रहेंगे. इस दौरान संगठन अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपेगा.

ग्राम प्रधानों ने की ये बड़ी मांग

ज्ञापन में प्रमुख मांग यह होगी कि यदि पंचायत चुनाव आगे बढ़ाए जाते हैं, तो वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही कार्यकारी प्रधान बनाया जाए. उन्होंने कहा कि पिछली बार कार्यकाल बढ़ाने के दौरान सचिवों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा. इसलिए इस बार मौजूदा प्रधानों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. संजय वालिया ने यह भी बताया कि संगठन इस मुद्दे को लेकर जनपद के मंत्रियों से वार्ता करेगा और भाजपा जिलाध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेगा. बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया.

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210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे

बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे करीब 210 किलोमीटर लंबा है. 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून तक का सफर ढाई घंटे में पूरा हो सकेगा. अभी तक चार से पांच घंटे का समय लगता है. सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन फर्राटा भर सकेंगे. इसे बनाने में करीब 12 हजार करोड़ रुपये का खर्च आया है. इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में 8 लेन का भी किया जा सकेगा.

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