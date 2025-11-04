Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

बड़ा दिल वाला है ये छोरा! दहेज में लिया सिर्फ 1 रुपया और नारियल, दूल्हा बोला- बेटी दे दी और क्या चाहिए?

Saharanpur News: सहारनपुर के इस दूल्हे की हर तरफ चर्चा हो रही है. शगुन के तौर पर एक रुपया लेकर दूल्हे ने दहेज प्रथा की परंपरा को बंद करने का संदेश दिया है.

Nov 04, 2025, 10:31 PM IST
नीना जैन/सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर से अच्छी खबर आई है. यहां दहेज में मिले पांच लाख रुपये को दूल्हे ने लड़की पक्ष को लौटा दिया और शादी में एक रुपये नारियल लेकर मिसाल पेश की है. दूल्हे के इस ऐतिहासिक फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है. शगुन के तौर पर एक रुपया लेकर दूल्हे ने दहेज प्रथा की परंपरा को बंद करने का संदेश दिया है. साथ ही दूल्हे के इस निर्णय का सभी बारातियों व घर के लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया.

दहेज लोभियों को दिया संदेश  
दरअसल, नकुड क्षेत्र के गांव टाबर निवासी धर्मवीर सिंह की बेटी अंजना चौहान का रिश्ता गांव खुडाना निवासी राजेश सिंह के बेटे उत्कर्ष पुंडीर के साथ तय हुआ था. उत्कर्ष पुंडीर की बारात टाबर गांव में आईं हुई थी. दुल्हन पक्ष ने बारात का जोर-शोर से स्वागत किया. इसके बाद कन्या पक्ष की ओर से विवाह में शगुन के तौर पर वर पक्ष को पांच लाख रुपये दिए गए. 

एक रुपये लेकर पेश की मिसाल 
दूल्हे ने शगुन में मिले पांच लाख रुपये वापस कर केवल एक रुपया और नारियल लिया. दूल्हे के इस निर्णय की सभी लोगों ने जमकर सराहना की और तालियां बजाकर इस पहल का स्वागत किया. वर्तमान समय मे जहां विवाह में दहेज के रूप में एक से बढ़कर एक उदाहरण देखने को मिलते हैं, वहीं उत्कर्ष पुंडीर ने समाज मे दहेज प्रथा की परंपरा को बंद करने का संदेश दिया है, दूल्हे द्वारा की गई इस पहल का सभी ने स्वागत किया है. 

दूल्हे की हो रही हर तरफ तारीफ 
स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे गांव में उत्कर्ष की चर्चा हो रही है. लोगों ने कहा कि आज के समय में जहां दहेज के बिना रिश्ता टूट जाते हैं, वहां उत्कर्ष ने अपनी अनोखी सोच से समाज को आईना दिखाया है. वहीं, दुल्हन के पिता ने कहा कि शादी में लड़की पक्ष पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उत्कर्ष जैसे युवाओं से दहेज के खिलाफ सार्थक उम्मीद जगी है. 

Saharanpur news

Trending news

Saharanpur news
