Saharanpur: सहारनपुर में भीषण हादसा, कार के ऊपर डंपर पलटने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत

Saharanpur Accident: सहारनपुर जिले में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सहारनपुर सैयद माजरा के पास हाइवे पर एक कार के ऊपर डंपर पलट गया. चारों मृतक गांव सैयद माजार के बताए जा रहे हैं. मृतक भाजपा मंत्री जसवंत सैनी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद हाइवे पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है. घटना की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

कार पर पलटा बेकाबू डंपर

जानकारी के मुताबिक हादसा डंपर बेकाबू होकर कार पर पलटा गया. हादसे में बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गयी. डंपर में बजरी भरी हुई थी. रफ़्तार तेज होने की वजह से डंपर बेकाबू हो गया और बगल में चल रही कार पर पलट गया. डंपर पर लगी बजरी भी कार पर गिर गई. कार डंपर और बजरी के बीच में दब गई. 5 फीट की कार कूवल 2 फीट की बची डंपर को तीन क्रेन की मदद से किनारे किया गया जबकि बजरी हटाने में लोगों को घंटो मशक्कत करनी पड़ी तब तक कार सवार तड़पते रहे.

डंपर चालक मौके से फरार

बाद में कार की छत को काट कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि चार लाशेकर से निकल गई है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. मामला थाना गागलहेड़ी का है. दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पर सहारनपुर के सैयद माजरा गांव का रहने वाला परिवार कार से निकलाथा कार गांव के बाहर एक्सप्रेसवे पर पहुंची थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए.

कार में सवार थे कुल सात लोग

देहरादून की तरफ से आ रही तेज रफ्तार डंपर उसे पर पलट गया कर अचानक डंपर के पास आ गई थी. डंपर चालक ने ब्रेक भी लगाए लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से डंपर को संभाल नहीं पाया और कार पर पलट गया. जिससे कार सवार परिवार उसके अंदर ही फंस गया कार के अंदर सात लोग थे. जिसमें बच्चे भी थे.