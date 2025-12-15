लिव-इन बना मौत का कारण! शादी के दबाव से डरा कातिल प्रेमी, गला रेतकर की प्रेमिका की निर्मम हत्या, सिर काटकर फेंकी लाश

Saharanpur News/जीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में लिव-इन-रिलेशन का खौफनाक अंत हो गया. जहां पर कातिल प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दिया. इतना ही नहीं उसकी गला काटकर उसकी लाश को हरियाणा के यमुनानगर में फेंक दिया. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतका 13 साल की एक बच्चे की मां थी. जो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?

यमुनानगर हरियाणा पुलिस को 7 दिसंबर को पोंटा साहिब हाईवे पर प्रताप नगर पुलिस स्टेशन इलाके के खेतों से एक युवती की बिना सिर वाली लाश मिली थी. जो पूरी तरह सड़ कर खराब हो चुकी थी. जिसके बाद पुलिस मृतिका के बारे में पता लगाने में जुट गई.

लापता होने की कहीं भी दर्ज नही थी रिपोर्ट

घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई. DSP रजत गुलिया की अगुवाई वाली SIT में CIA की दोनों टीमें और पुलिस स्टेशन लेवल के अधिकारी शामिल थे. बता दें कि बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस का मृतिका की पहचान हुई. ऐसा बताया जा रहा है कि इसके पहचान के लिए हरियाणा के लगभग सभी जिलों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों पता किया. लेकिन उसके लापता होने की रिपोर्ट कहीं दर्ज नही थी.

कैसे हुआ खुलासा?

बता दें कि पुलिस ने जब हथनीकुंड बैराज पर लगे CCTV फुटेज खंगाले तो घटना से जुड़ा सुराग हाथ लग गया. जिसके आधार पर 6 दिन बाद पुलिस ने सहारनपुर जिले के थाना नकुड़ इलाके के गांव टिडोली के रहने वाले फुरकान उर्फ ​​बिलाल को गिरफ्तार कर लिया. जिससे बाद आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपी ने बताया चौंकाने वाली वजह

पुलिस पूछताछ में हत्या आरोपी बिलाल ने बताया कि मृतक उमा पिछले दो साल से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. बिलाल की शादी एक युवती से तय हो चुकी थी और उमा उस पर खुद से शादी करने का दबाव बना रही थी. इतना ही नहीं किसी से शादी करने से मना कर रही थी. आरोपी को डर था कि महिला उसके परिवार को सच्चाई बता देगी, जिससे उसकी शादी टूट सकती है. इसी डर से उसने हत्या की योजना बनाई. मृतका उमा ने 15 साल पहले सहारनपुर के रहने वाले जॉनी के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके पूर्व पति जॉनी के मुताबिक पिछले डेढ-दो साल से वह उससे तलाक लेकर अलग रह रही थी.