Saharanpur News: सहारनपुर में नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लहराने वाला हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ

Saharanpur News : सहारनपुर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद युवक ने ‘‘आई लव मोहम्मद’’ पोस्टर लहराया. पुलिस ने तुरंत उसे पकड़कर हिरासत में लिया. अफरातफरी के बीच माहौल शांत रहा. युवक से पूछताछ जारी है

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:26 PM IST
Saharanpur News: सहारनपुर में नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लहराने वाला हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ

Saharanpur/Neena Jain: सहारनपुर महानगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान एक अप्रत्याशित घटना ने पुलिस और प्रशासन की धड़कनें तेज कर दीं. नमाज समाप्त होने के बाद एक युवक ने अचानक ‘‘आई लव मोहम्मद’’ लिखा पोस्टर लहराना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत उस युवक को पकड़कर पोस्टर छीन लिया और हिरासत में ले लिया.

जामा मस्जिद में हुआ घटनाक्रम
जामा मस्जिद में शुक्रवार को दोपहर एक बजे जुमे की नमाज शुरू हुई. नमाज खत्म होते ही नमाजी शांति से घरों की ओर लौट रहे थे. तभी भीड़ में मौजूद एक युवक ने अपनी जेब से कागज़ निकाला, जिस पर बड़े अक्षरों में ‘‘आई लव मोहम्मद’’ लिखा हुआ था. युवक ने इसे लहराना शुरू किया. जैसे ही यह दृश्य सामने आया, वहां मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों में हलचल मच गई.

पुलिस की तत्परता से टली बड़ी गड़बड़ी
घटना को देखते ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए. उन्होंने तुरंत युवक को पकड़ लिया और उससे पोस्टर छीन लिया. इसके बाद उसे सुरक्षा घेरे में लेकर पुलिस वाहन में बैठाया गया. इस बीच कुछ देर तक मस्जिद के बाहर अफरातफरी का माहौल बना रहा. हालांकि पुलिस की  कार्रवाई के कारण कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ.

पूछताछ में जुटा पुलिस प्रशासन
जानकारी के मुताबिक पुलिस युवक को थाने ले जाकर उससे पूछताछ कर रही है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने पोस्टर किस मकसद से लहराया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक अकेले आया था या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है.अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी
जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए थे. मस्जिद परिसर और आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी तैनात रहे. घटना के तुरंत बाद भीड़ को शांत करने और माहौल सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई.

TAGS

Saharanpur news

Trending news

