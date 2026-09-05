Add Zee Business As A Preferred Source
App

सहारनपुर में मस्जिद विवाद पर हाई अलर्ट, कलेक्ट्रेट के गेट बंद; भारी पुलिस फोर्स तैनात, इमरान मसूद ने की शांति की अपील

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. जिला जज की अदालत द्वारा मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज किए जाने के बाद प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. मस्जिद पर नोटिस चस्पा किए जाने और अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

Written ByNeena jainEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 05, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:51 AM IST
सहारनपुर में मस्जिद विवाद पर हाई अलर्ट, कलेक्ट्रेट के गेट बंद; भारी पुलिस फोर्स तैनात, इमरान मसूद ने की शांति की अपील
Image Credit: Saharanpur news

About the Author

Neena jain

Neena jain

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में बड़ा एक्शन, 50 हजार इनामी का एनकाउंटर
2
3
4
5