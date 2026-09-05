सहारनपुर में मस्जिद विवाद पर हाई अलर्ट, कलेक्ट्रेट के गेट बंद; भारी पुलिस फोर्स तैनात, इमरान मसूद ने की शांति की अपील

मस्जिद को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद की वैधता को लेकर विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है. 17 अगस्त को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे और जुर्माना भी लगाया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जिला जज की अदालत पहुंचा, लेकिन 4 सितंबर को जिला जज ने अपील खारिज कर दी. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई को लेकर हलचल बढ़ गई है. एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर के गेट बंद कर सुरक्षा बढ़ा दी गई.