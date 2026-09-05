सहारनपुर में मस्जिद विवाद पर हाई अलर्ट, कलेक्ट्रेट के गेट बंद; भारी पुलिस फोर्स तैनात, इमरान मसूद ने की शांति की अपील

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नीना जैन/सहारनुपर: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. जिला न्यायालय द्वारा मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज किए जाने के बाद प्रशासन की गतिविधियां तेज हो गई हैं. शुक्रवार को एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मस्जिद पर सील लगाने की कार्रवाई शुरू की गई.
एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित यह विवादित ढांचा करीब 70 वर्ष पुराना है। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लोगों से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.
मस्जिद को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद की वैधता को लेकर विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है. 17 अगस्त को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे और जुर्माना भी लगाया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जिला जज की अदालत पहुंचा, लेकिन 4 सितंबर को जिला जज ने अपील खारिज कर दी. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई को लेकर हलचल बढ़ गई है. एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर के गेट बंद कर सुरक्षा बढ़ा दी गई.
इमरान मसूद ने की शांति की अपील
वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मामले को लेकर लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ बयानबाजी से बचना चाहिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं साझा न करने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की. इमरान मसूद ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा.
फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में कब और किस आधार पर अपील दायर करता है तथा आगे न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है.
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