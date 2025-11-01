Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2984193
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

भारत में रहना है तो जय श्रीराम कहना होगा....स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर सहारनपुर में मचा बवाल

Saharanpur News: सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ हैं, वे भारत में नहीं टिक पाएंगे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rambhadracharya
Rambhadracharya

नीना जैन/सहारनपुर: जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने श्रीमद्भागवत कथा के दौरान बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा. इतना ही नहीं जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि जो जय श्रीराम नहीं कहेगा वह इस देश में नहीं रहेगा. जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद विरोध शुरू हो गया है. यूपी के सहारनपुर में मुसलमानों ने इसका​ विरोध किया है. 

स्वामी रामभद्राचार्य ने क्या कहा?
दरअसल, छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में हो रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ हैं, वे भारत में नहीं टिक पाएंगे. आस्तिक बनकर रहो, नहीं तो बच नहीं पाओगे. वे श्रीराम के विरोध को लेकर भी इमोशनल दिखे. 

मौलाना हाजी उवैश ने पब्लिसिटी स्टंट बताया 
उनके इस बयान को लेकर सहारनपुर के मौलाना हाजी उवैश का कहना है कि यह केवल एक पब्लिसिटी का स्टंट है, यदि आपको शोहरत हासिल करनी है तो कुछ भी ऐसा कह दीजिए जिस पर लोग उसका विरोध करें तो आप प्रसिद्ध हो जाओगे. यह लगातार विरोधी और विवादास्पद बयान देने के लिए मशहूर हैं. यह देश सबका है. संविधान ने सभी को अधिकार दिया है कि वह अपने-अपने धर्म को माने. पूजा करें, दुआ करें, नमाज अदा करें. इसके लिए किसी को भी कोई बंदिश नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सहारनपुर के मुसलमानों में दिखा आक्रोश 
मौलाना ने कहा कि सभी के अपने धार्मिक स्थल हैं. इस तरह के बयान देकर बेवजह विवाद को पैदा करना है और कुछ लोग इस तरह के विवादित बयान देकर शोहरत हासिल करते हैं. वहीं आम मुसलमानों का कहना था कि संविधान में सभी को छूट है कि कौन किसकी इबादत करें और किसकी नहीं. ऐसे में किसी को कोई अधिकार नहीं है कि अपनी तानाशाही अपनी जबरदस्ती किसी पर भी थोपे. यह आजाद मुल्क है, सभी को अपने धर्म अपने मन से मानने की आजादी है. 

TAGS

Rambhadracharya

Trending news

Gorakhpur News
रिटायरमेंट पर रोमांस! गोरखपुर में JE ने विदाई पार्टी में लगाए ठुमके
Taj Mahal
ताजमहल में फिर पढ़ी गई नमाज! सफेद टोपी में युवक का वीडियो वायरल, हिंदू संगठन भड़का
Jhansi News
ताउ-ताई ने ही की थी साहिल की हत्या! मासूम की आदतें नहीं थी पसंद.उतार दिया मौत के घाट
uttarakhand silver jubilee
'पीएम मोदी के दिल में बसता है उत्तराखंड',रजत जयंती पर सीएम धामी ने कही ये बड़ी बातें
Saharanpur news
सहारनपुर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई,रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर,फार्म हाउस पर छापा
Varanasi News
दालमंडी में VDA की बड़ी कार्रवाई, 6 मस्जिद समेत 151 अवैध भवनों पर लटकी तलवार
lakhimpur kheri news
वाइल्‍ड लाइफ लवर के लिए गुड न्यूज, आज से खुल गया दुधवा टाइगर रिजर्व
prayagraj news
100 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड कासिफ! कुख्यात कादिर के संरक्षण में चला रहा था ठगी
Lucknow NR railway division
अब लखनऊ में गंगा पुल पर बढ़ेगी रफ्तार, डेढ़ महीने तक बाधित होंगी इस रूट की ट्रेंने
Today UP Encounter
यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर: कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़