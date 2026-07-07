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सहारनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक में घुसी बाइक; दो युवकों की मौके पर मौत

Saharanpur Road Accident: सहारनपुर-मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तल्हेड़ी बुजुर्ग के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकराने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:31 PM IST
सहारनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक में घुसी बाइक; दो युवकों की मौके पर मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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