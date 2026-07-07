सहारनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक में घुसी बाइक; दो युवकों की मौके पर मौत

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सहारनपुर/नीना जैन: सहारनपुर-मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. देवबंद थाना क्षेत्र के तल्हेड़ी बुजुर्ग स्थित एक बैंक के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया.
पुलिस के अनुसार दोनों युवक बाइक से देवबंद की ओर से सहारनपुर जा रहे थे. तल्हेड़ी बुजुर्ग पहुंचने पर उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा भिड़ी. दोनों ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी जान नहीं बच सकी.हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.मौके से मिले आधार कार्ड के आधार पर एक मृतक की पहचान कमरे आलम निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है. दूसरे युवक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है.
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार चालक की तलाश में जुटी है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में बाइक के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.
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