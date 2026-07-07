सहारनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक में घुसी बाइक; दो युवकों की मौके पर मौत

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार चालक की तलाश में जुटी है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में बाइक के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.