सहारनपुर PNB में नकली नोट मिलने के मामले में NIA ने बढ़ाया जांच का दायरा, विदेशी कनेक्शन की भी संभावना

5 महीने पहले भी पकड़ा गया था गिरोह

​पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 5 महीने पहले भी 500 रुपये के नकली नोटों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद हुई थी, और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने उस मामले की जांच की थी. आरोपी असली नोटों के बीच नकली नोट मिलाकर ठगी करते थे. इस नेटवर्क की कड़ियां तलाशने के लिए पुलिस टीम पूर्व में कानपुर भी गई थी. NIA अब बैंक की करेंसी चेस्ट तक पहुंचे नकली नोटों के मुख्य स्रोत और पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है.