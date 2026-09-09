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सहारनपुर PNB में नकली नोट मिलने के मामले में NIA ने बढ़ाया जांच का दायरा, विदेशी कनेक्शन की भी संभावना

Saharanpur News: पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में एनआईए बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची. एनआईए ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 09, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:59 PM IST
सहारनपुर PNB में नकली नोट मिलने के मामले में NIA ने बढ़ाया जांच का दायरा, विदेशी कनेक्शन की भी संभावना

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