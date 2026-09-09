सहारनपुर PNB में नकली नोट मिलने के मामले में NIA ने बढ़ाया जांच का दायरा, विदेशी कनेक्शन की भी संभावना

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. बुधवार दोपहर करीब एक बजे NIA के एसपी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी और एसपी सिटी के साथ समीक्षा बैठक की. एएनआई अब मौजूदा मामले के साथ करीब पांच महीने पहले सहारनपुर में सामने आई नकली नोटों की घटनाओं और उनके संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है.
विदेशी कनेक्शन की भी संभावना
NIA के एसपी के अनुसार, जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और एजेंसी दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बेहद करीब है. हालांकि, जांच की गोपनीयता बनाए रखने के लिए आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की गई है. मामले में विदेशी कनेक्शन की संभावना से भी फिलहाल इनकार नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.
5 महीने पहले भी पकड़ा गया था गिरोह
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 5 महीने पहले भी 500 रुपये के नकली नोटों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद हुई थी, और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने उस मामले की जांच की थी. आरोपी असली नोटों के बीच नकली नोट मिलाकर ठगी करते थे. इस नेटवर्क की कड़ियां तलाशने के लिए पुलिस टीम पूर्व में कानपुर भी गई थी. NIA अब बैंक की करेंसी चेस्ट तक पहुंचे नकली नोटों के मुख्य स्रोत और पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है.
29 अगस्त को हुआ था खुलासा
बीते दिनों एनआईए की टीम ने फरार चल रहे बैंक कर्मचारी और एफआईआर में नामजद मुख्य आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया था. बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका सामने आने के बाद उनके निलंबन की कार्रवाई की गई थी. 29 अगस्त 2026 को सदर बाजार थाना पुलिस को पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये मूल्य की नकली नोट मिलने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस जांच कर रही थी. बाद में एनआईए को जांच सौंप दी गई थी.
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