दोस्त की पत्नी पर कही गंदी बात... तो अगले दिन कब्रिस्तान के पास मिला युवक का शव, पुलिस ने किया मर्डर मिस्ट्री का खुलासा

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर के कैलाशपुर में कब्रिस्तान के पास मिले अज्ञात युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की हत्या उसके दोस्त ने की थी. पुलिस ने आरोपी दोस्त अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान दादा उर्फ सुल्तान के रूप में हुई है. हत्या में इस्तेमाल ईंट और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है.

कैसे हुई आरोपी की गिरफ्तारी

एसएसपी अभिनन्दन ने बताया कि 11 अप्रैल को गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में कब्रिस्तान के पास खेत में एक युवक का शव मिला था. शव के सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. शुरुआती जांच में शव की पहचान नहीं हो पाई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्य जुटाए. इन प्रयासों के बाद मृतक की पहचान दादा उर्फ सुल्तान के रूप में हुई. जांच के दौरान सामने आया कि सुल्तान की हत्या उसके दोस्त अब्दुल्ला ने की थी. एसएसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने आरोपी अब्दुल्ला को छपरेड़ी से ढाल्ला माजरा जाने वाले रास्ते पर निर्माणाधीन टंकी के पास से गिरफ्तार किया.

पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने पर हत्या

पुलिस पूछताछ में आरोपी अब्दुल्ला ने बताया कि घटना वाले दिन वह और सुल्तान कैलाशपुर के पास एक बाग में बैठकर नशा कर रहे थे. इसी दौरान सुल्तान ने अब्दुल्ला की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी. इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्से में आकर अब्दुल्ला ने एक ईंट से सुल्तान के सिर पर वार किया. जब सुल्तान जान बचाने के लिए भागने लगा, तो अब्दुल्ला ने पीछे से दोबारा ईंट मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी सुल्तान का मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया था.

हत्यारा और मृतक, दोनों नशे के आदी थे

पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी दोनों नशे के आदी थे और यह घटना भी नशे की हालत में ही हुई. पुलिस अब मृतक के परिजनों से संपर्क कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें : एक शव पर दो परिवारों का दावा, एक हिंदू, एक मुसलमान; बड़ी उलझन में फंसी हाथरस पुलिस

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.