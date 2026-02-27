Advertisement
सहारनपुर

प्रदेश के सबसे बड़े माफिया पर शिकंजा! 275 करोड़ की संपत्ति जब्त

Saharanpur news: हाजी इकबाल के खिलाफ हत्या, लूट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न थानों में कुल 52 संगीन मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा ईडी, सीबीआई और एसएफआईओ जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी अलग-अलग मामलों में जांच कर रही हैं.

Feb 27, 2026, 05:20 PM IST
नीना जैन/सहारनपुर: यूपी की सहारनपुर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. प्रदेश स्तर पर टॉप-10 माफिया के रूप में चिन्हित व सहारनपुर के हिस्ट्रीशीटर हाजी इकबाल उर्फ बाला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.  हाजी इकबाल की 275 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं. अभी तक 837 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. 

275 करोड़ की संपत्ति जब्त 
हाजी इकबाल के खिलाफ हत्या, लूट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न थानों में कुल 52 संगीन मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा ईडी, सीबीआई और एसएफआईओ जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी अलग-अलग मामलों में जांच कर रही हैं. शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 2 अरब 75 करोड़ 97 लाख की अचल संपत्ति कुर्क की गई. जांच में सामने आया कि आरोपी ने ये संपत्तियां विभिन्न लोगों के नाम और शेल कंपनियों के माध्यम से अर्जित की थीं. 

837 करोड़ की संपत्ति पहले कुर्क हो चुकी है 
बता दें कि इससे पहले भी सहारनपुर पुलिस लगभग 837 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर चुकी है. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर क्षेत्राधिकारी बेहट और एसडीएम बेहट की मौजूदगी में मुनादी कराकर नियमानुसार कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई. पुलिस अन्य चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए है. 

कौन है हाजी इकबाल? 
हाजी इकबाल बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में सहारनपुर से एमएलसी रह चुका है. बसपा शासन काल में हाजी इकबाल का खनन का काफी बड़ा कारोबार था. सपा सरकार में भी हाजी का कारोबार बढ़ा. बीजेपी सरकार आते ही हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपये का इनाम रखा गया. उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए.  

बेटों ने भी दिया साथ 
सहारनपुर जिला प्रशासन के मुताबिक, हाजी इकबाल के बेटों मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, अलीशान और अफजल सहित अन्य सहयोगियों पर भी गिरोह बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं. इन पर गिरोह बनाया अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. 

यह भी पढ़ें : सहारनपुर ‘हाफ एनकाउंटर’ पर सवाल! गोली मारी करंट लगाया,कैदी ने खोली पुलिस की पोल,जेल में जज की पड़ताल से मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें : 'दीपू महाराज' निकला 'एहसान'.....भगवा वेश की आड़ में चल रहे कालनेमि गैंग का पर्दाफाश

