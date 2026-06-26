फॉर्च्यूनर को वैगनआर ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में बच्चे और एक बुजुर्ग समेत 4 की मौत, तीन गंभीर घायल

राज्य चुनें
सहारनपुर/नीना जैन: सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में शुक्रवार को देहरादून–पंचकूला हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. हरिद्वार जा रहे परिवार की फॉर्च्यूनर कार को पीछे से तेज रफ्तार वैगनआर कार ने टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि दो महिलाओं, एक मासूम बच्चे और एक बुजुर्ग समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना का पूरा विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के सोनीपत जनपद के बहादुरगढ़ निवासी चरण सिंह अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार जा रहे थे. जैसे ही उनकी फॉर्च्यूनर कार थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में देहरादून–पंचकूला हाईवे पर पहुंची, पीछे से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती कराये
स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी. सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चरण सिंह की पत्नी सुदेश, पुत्रवधू प्रीति, पोते शिवांश तथा एक बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया. वहीं प्रवीण, सहदेव और एक अन्य घायल का अस्पताल में गंभीर हालत में उपचार चल रहा है.
रवि प्रकाश, सीएमएस ने बताया-
हादसे में शिकार हुए लोग हरियाणा के थे. हरिद्वार जा रहे थे, थाना रामपुर क्षेत्र के अलगोड़ा में दुर्घटना का शिकार हो गए. इस हादसे में चार लोग गुजर गए हैं. बाकी चार गंभीरों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है उनका इलाज जारी है. मरने वालों में एक तीन साल का बच्चा और एक 78 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई. प्रीति, छवि, जयदेव और प्रवीन घायल हैं. जानकारी के मुताबिक प्रवीन तेवतिया का गाड़ी फॉर्च्यूनर को वैगनआर ने पीछे से टक्कर मारी थी.
तेज रफ्तार और लापरवाही बनी हादसे की वजह
हादसे की सूचना मिलते ही थाना रामपुर मनिहारान पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की वजह मानी जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.