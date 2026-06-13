कहां पर हुआ ये दर्दनाक हादसा?

दरअसल, ये हादसा थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के धौलाकुआं के पास हुआ, वहीं मृतकों की पहचान मलकपुर निवासी लविश (26), उसकी मां राजदुलारी (55), बहन अंजना उर्फ तन्नु (20) तथा ढाई वर्षीय बेटी रूही के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और जिला अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.परिजनों के अनुसार लविश अपनी मां, बहन और बेटी के साथ कोठड़ी स्थित ससुराल से बाइक द्वारा अपने गांव मलकपुर लौट रहा था.