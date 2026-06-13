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सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा, क्रेटा ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

Saharanpur road accidents: सहारनपुर में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने बाइक सवार परिवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 13, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:24 PM IST
सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा, क्रेटा ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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