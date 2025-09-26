Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2937390
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

Saharanpur News:एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा, रोडवेज बस से बाइक की जोरदार टक्कर, एक छात्र की मौत और 3 घायल

Saharanpur Road Accident :सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस की टक्कर से तीन छात्र गंभीर रूप से घायल, एक की मौत हो गई. बाइक सवार छात्र मंदिर जा रहे थे. पुलिस ने बस जब्त कर जांच शुरू की.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Saharanpur News:एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा, रोडवेज बस से बाइक की जोरदार टक्कर, एक छात्र की मौत और 3 घायल

Saharanpur/Neena Jain: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बाइक सवार तीन छात्रों को सामने से आ रही रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि तीनों छात्रों का एक-एक पैर कटकर शरीर से अलग हो गया. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे छात्र
जानकारी के अनुसार, बिहारीगढ़ निवासी लक्ष्य सैनी, कपिल और गुरविंद्र बाइक से डाट काली माता मंदिर जा रहे थे. रास्ते में एलिवेटेड रोड पर सामने से तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों छात्र बाइक समेत सड़क पर दूर जा गिरे और बुरी तरह लहूलुहान हो गए.

तीनों छात्रों का एक-एक पैर कटा
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीनों छात्रों का एक-एक पैर शरीर से अलग हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज के दौरान एक की मौत
सूचना मिलते ही बिहारीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा. लक्ष्य सैनी जय जनता इंटर कॉलेज दामोदराबाद में कक्षा 10 का छात्र था, कपिल कक्षा 11 का छात्र है, जबकि गुरविंद्र इंटर कॉलेज टांको सुंदरपुर में कक्षा 12 में पढ़ता है. तीनों को गंभीर हालत में देहरादून अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान लक्ष्य की मौत हो गई, जबकि कपिल और गुरविंद्र का इलाज जारी है.

पुलिस ने वाहन जब्त किया
क्षेत्राधिकारी बेहट वैभव पांडे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही थाना बिहारीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई. घायलों को अस्पताल भेजने के साथ ही हादसे में शामिल रोडवेज बस को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

यह दर्दनाक हादसा न केवल इलाके में सनसनी का कारण बना, बल्कि एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर गया

यह भी पढ़ें : देवरिया थाने में तांडव! घंटों तक महिलाओं हुई जमकर मारपीट, पुलिस रही बेबस 
 

TAGS

Saharanpur news

Trending news

Gorakhpur News
खेत में मिली महिला की सिर कटी लाश, ग्रामीणों ने किया रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा!
Banda News
बिजली के बोर्ड में दौड़ा करंट, चपेट में आए युवक की मौत, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
Lucknow news
लखनऊ के चर्चित 'खतना कांड' में एक्शन, आरोपी मंजूर हसन सैफी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Deoria news
देवरिया थाने में तांडव! घंटों तक महिलाओं हुई जमकर मारपीट, पुलिस रही बेबस
Shahjahanpur News
दावत में नहीं बुलाया तो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट, दहला इलाका
uksssc paper leak
उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एक्शन, मुख्‍य आरोपी खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर
lakhimpur kheri news
12वीं की छात्रा बनी एक दिन की DM, धड़ाधड़ सुनाए फरमान, कुर्सी के पास खड़े रहे अफसर
To give the message of cleanliness
प्लास्टिक की अंतिम विदाई!स्वच्छता का संदेश देने के लिए दिया पॉलिथीन की अर्थी को कंधा
aligarh news
पत्नी की जुदाई सह न सका पति, गम में उठाया खौफनाक कदम, ऐसे हुई थी शादी
mission shakti uttar pradesh
नवरात्रि में नारी शक्ति का अनोखा रूप,1.91 लाख बेटियों ने सीखी बैंकिंग,बचत की बारीकी
;