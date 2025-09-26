Saharanpur News:एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा, रोडवेज बस से बाइक की जोरदार टक्कर, एक छात्र की मौत और 3 घायल

Saharanpur/Neena Jain: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बाइक सवार तीन छात्रों को सामने से आ रही रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि तीनों छात्रों का एक-एक पैर कटकर शरीर से अलग हो गया. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे छात्र

जानकारी के अनुसार, बिहारीगढ़ निवासी लक्ष्य सैनी, कपिल और गुरविंद्र बाइक से डाट काली माता मंदिर जा रहे थे. रास्ते में एलिवेटेड रोड पर सामने से तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों छात्र बाइक समेत सड़क पर दूर जा गिरे और बुरी तरह लहूलुहान हो गए.

तीनों छात्रों का एक-एक पैर कटा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीनों छात्रों का एक-एक पैर शरीर से अलग हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

इलाज के दौरान एक की मौत

सूचना मिलते ही बिहारीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा. लक्ष्य सैनी जय जनता इंटर कॉलेज दामोदराबाद में कक्षा 10 का छात्र था, कपिल कक्षा 11 का छात्र है, जबकि गुरविंद्र इंटर कॉलेज टांको सुंदरपुर में कक्षा 12 में पढ़ता है. तीनों को गंभीर हालत में देहरादून अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान लक्ष्य की मौत हो गई, जबकि कपिल और गुरविंद्र का इलाज जारी है.

पुलिस ने वाहन जब्त किया

क्षेत्राधिकारी बेहट वैभव पांडे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही थाना बिहारीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई. घायलों को अस्पताल भेजने के साथ ही हादसे में शामिल रोडवेज बस को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

यह दर्दनाक हादसा न केवल इलाके में सनसनी का कारण बना, बल्कि एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर गया

