Saharanpur News: सहारनपुर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर व फार्म हाउस पर छापा

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस विभाग ने शनिवार सुबह रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की. मेरठ विजिलेंस की टीम एसपी विजिलेंस राजीव कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी कर रही है. टीम ने सहारनपुर के ब्रिजेश नगर स्थित आवास और पेपर रोड पर बने फार्म हाउस सहित कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया

कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त

सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस टीम ने तलाशी के दौरान संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, रजिस्ट्री पेपर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जमीन खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में लिया है. छापेमारी की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, ताकि आगे की जांच में प्रमाणिकता बनी रहे.

बताया जा रहा है कि टीम को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर की घोषित आय और उनकी वास्तविक संपत्ति के बीच बड़े अंतर की पुष्टि करते हैं

2.92 करोड़ रुपए की संदिग्ध संपत्ति उजागर

प्रेमवीर सिंह राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 22 सितंबर 2025 को मेरठ सतर्कता अधिष्ठान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में यह पाया गया कि उनके पास लगभग 2.92 करोड़ रुपये की संपत्ति आय स्रोतों से अधिक हैराणा यह साबित करने में विफल रहे थे कि इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने किस वैध आय से अर्जित की. इसके बाद विजिलेंस ने उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तेज कर दी

Add Zee News as a Preferred Source

सेवा काल में कई जिलों में तैनाती

रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तैनात रह चुके हैं. वे शामली के कैराना थाना प्रभारी निरीक्षक भी रहे। इसके अलावा उनकी पोस्टिंग मेरठ, सहारनपुर, शामली और नोएडा जैसे संवेदनशील जिलों में भी रही. इन्हीं तैनातियों के दौरान उन पर अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगते रहे.

आगे बढ़ेगी जांच, हो सकती है संपत्ति कुर्की

विजिलेंस विभाग अब जब्त दस्तावेजों की जांच करेगा. आरोप सिद्ध होने पर राणा की संपत्ति कुर्क की जा सकती है और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी संभव है.छापेमारी के चलते स्थानीय पुलिस विभाग में भी हलचल तेज हो गई है

यह भी पढ़िए : CM योगी ने किया राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव का आगाज, बोले-भारत की ज्ञान परंपरा बहुत प्राचीन