सहारनपुर मस्जिद विवाद पर संगीत सोम का बड़ा प्रहार: अखिलेश, राहुल और ओवैसी पर लगाया UP में दंगा भड़काने का आरोप

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Saharanpur mosque demolition controversy: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर बनी एक इमारत के ध्वस्तीकरण के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है. इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने कड़ा रुख अपनाते हुए विपक्षी नेताओं पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सीधे निशाने पर लिया है.
अवैध निर्माण और 400 साल पुराने कुएं का सच
संगीत सोम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने किसी वैध धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है. उन्होंने दावा किया कि जब इस अवैध ढांचे को हटाया गया, तो उसके नीचे से लगभग 400 साल पुराना एक ऐतिहासिक कुआं बरामद हुआ. उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण किए गए हैं, उन्हें इसी तरह जमींदोज किया जाएगा और कोई भी इस कानूनी प्रक्रिया को नहीं रोक पाएगा.
1911 के बिजली बिल पर ओवैसी से तीखे सवाल
असदुद्दीन ओवैसी द्वारा 1911 से मस्जिद के अस्तित्व में होने के दावों पर सवाल उठाते हुए संगीत सोम ने तंज कसा. उन्होंने पूछा कि जब 1911 में सहारनपुर जैसे शहरों में बिजली की व्यवस्था ही नहीं थी, तो ओवैसी उस दौर के बिजली बिल और कागजात कहां से पेश कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता जनता को गुमराह करने और तथ्यों को मरोड़कर पेश करने का काम कर रहे हैं.
मुसलमानों के आका बनने की सियासत
बीजेपी नेता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय केवल इस बात की होड़ मची है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का असली मसीहा या 'आका' कौन बनेगा. उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी की तुलना फिल्म के किरदार 'अमर अकबर एंथोनी' से की. सोम के अनुसार, यह तिकड़ी मुस्लिम समुदाय का विकास करने के बजाय सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, जो वास्तव में उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है.
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश
विपक्ष की मंशा पर गंभीर आरोप लगाते हुए संगीत सोम ने कहा कि ये सभी नेता मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शांत माहौल को खराब करना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव साल 2013 के दंगों के जख्मों को फिर से कुरेदना चाहते हैं ताकि उनकी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस मिल सके.
संविधान बनाम लाल किताब का ढोंग
विपक्षी नेताओं द्वारा संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर चलने पर कटाक्ष करते हुए संगीत सोम ने कहा कि ये लोग केवल लाल किताब लेकर घूमते और दिखावा करते हैं, लेकिन असल में इन्हें संविधान के एक भी शब्द का ज्ञान नहीं है. यदि इन्हें संविधान का सम्मान होता, तो वे कोर्ट और प्रशासन द्वारा लीगल प्रोसेस के तहत किए गए कार्यों पर सवाल खड़े न करते. उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे ऐसी नफरत फैलाने वाली राजनीति से सतर्क रहें.