नीना जैन/सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्‍कूल में बड़ा बवाल हो गया. आरोप है कि कक्षा आठवीं की एक छात्रा के पिता स्‍कूल प्रबंधन से बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उनकी पिटाई कर दी. आरोप है कि प्रिंसिपल ने अपने लोगों से छात्रा के पिता को कमरे में बंदकर लात-घूसों से पीटा. पीड़‍ित को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच चल रही है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह है पूरा मामला

बताया गया कि पीड़ित पिता अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे थे. बेटी ने बताया कि स्कूल का ही एक छात्र लंबे समय से उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था. बच्ची डरी-सहमी रहती थी और पढ़ाई पर असर पड़ रहा था.

पिता ने जब इस शिकायत को गंभीरता से उठाया और प्रिंसिपल से कार्रवाई की मांग की तो वो भड़क गए. आरोप है कि प्रिंसिपल ने पिता को थप्पड़ और लात-घूंसे मारे. यही नहीं आरोप है कि उन्होंने बाहर से गुंडों को बुलाया और पिता की बेरहमी से पिटाई कराई.

छात्रा का आरोप-कई बार टीचर को बताया

पीड़िता ने पिता को बताया कि उसे लगातार परेशान किया जा रहा था. न तो स्कूल प्रशासन ने उसकी बात सुनी और न ही आरोपित छात्र पर कोई कार्रवाई की गई. बच्ची ने कहा कि मैं कई बार टीचरों को बताती थी, लेकिन वे हंसकर टाल देते थे. अब मुझे स्कूल जाने से डर लगता है. वहीं, प्रधानाचार्य का कहना है कि 29 अगस्त को उन्हें स्कूल के एक लड़के और लड़की के गलत व्यवहार की जानकारी मिली थी. इस पर उन्होंने दोनों को बुलाकर पूछताछ की.

स्‍कूल के प्रिंसिपल ने बताई कुछ और कहानी

प्रिंसिपल ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर कक्षा 10 के छात्र को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया. लड़की के अभिभावक को बुलाकर जानकारी दी गई थी. प्रधानाचार्य का आरोप है कि इसी बात से गुस्साए परिजन सोमवार को स्कूल आ गए और गाली-गलौज करते हुए हंगामा करने लगे. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है.

