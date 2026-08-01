मुजफ्फरनगर में 3 से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, कांवड़ यात्रा के चलते घोषित किया गया अवकाश

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Muzaffarnagar: सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने 3 अगस्त से 10 अगस्त तक जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. इस अवधि में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाएं नहीं चलेंगी. प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, ट्रैफिक दबाव कम करने और कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है.
सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को मिली प्राथमिकता
हर साल सावन में लाखों कांवड़िए विभिन्न मार्गों से गुजरते हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए एक सप्ताह के लिए शिक्षण गतिविधियां स्थगित करने का निर्णय लिया है.
एटा में भी स्कूलों पर पड़ा असर
कांवड़ यात्रा का असर केवल मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है. एटा जिले में भी भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए 12वीं तक के विद्यालयों को शनिवार और सोमवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. कई निजी स्कूलों ने भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अवकाश घोषित कर दिया है.
रूट डायवर्जन और भारी वाहनों पर रोक
एटा में शुक्रवार रात से विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है, जो सोमवार शाम तक प्रभावी रहेगा. इसके अलावा 7 से 11 अगस्त, 14 से 17 अगस्त और 21 से 24 अगस्त तक भी प्रत्येक शुक्रवार से सोमवार शाम तक यही व्यवस्था लागू रहेगी.
इस दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी और रोडवेज बसों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जाएगा. अलीगढ़, पिलुआ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, बरेली, शिकोहाबाद और टूंडला की ओर आने-जाने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा. इन्हें निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा. वहीं एटा-कासगंज मार्ग को कांवड़ यात्रा के दौरान वन-वे रखा जाएगा.
प्रशासन ने की सहयोग की अपील
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें. अभिभावकों से भी कहा गया है कि स्कूलों से संबंधित किसी भी नई सूचना के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान और जिला प्रशासन के आधिकारिक निर्देशों पर नजर बनाए रखें.
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