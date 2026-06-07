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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के किनारे बसेंगे नए औद्योगिक केंद्र, 102 गांवों तक बढ़ेगी विकास प्राधिकरण की सीमा

Saharanpur industrial corridors: सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 500-500 मीटर विकास गलियारा बनाने का फैसला लिया है. 102 गांवों को शामिल करते हुए औद्योगिक कॉरिडोर, नई टाउनशिप और रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:10 PM IST
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के किनारे बसेंगे नए औद्योगिक केंद्र, 102 गांवों तक बढ़ेगी विकास प्राधिकरण की सीमा
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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