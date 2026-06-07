Saharanpur industrial corridors: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के किनारे विकास की नई तस्वीर उभरने जा रही है. सहारनपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) की 82वीं बोर्ड बैठक में एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 500-500 मीटर चौड़े विकास गलियारे के निर्माण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इस प्रस्ताव के तहत प्राधिकरण की सीमा का विस्तार किया जाएगा, जिससे करीब 35 से 40 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आने वाले 102 गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे.