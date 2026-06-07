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Saharanpur industrial corridors: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के किनारे विकास की नई तस्वीर उभरने जा रही है. सहारनपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) की 82वीं बोर्ड बैठक में एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 500-500 मीटर चौड़े विकास गलियारे के निर्माण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इस प्रस्ताव के तहत प्राधिकरण की सीमा का विस्तार किया जाएगा, जिससे करीब 35 से 40 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आने वाले 102 गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे.
रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, व्यावसायिक गतिविधियों और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना को मंजूरी दी गई. अधिकारियों का मानना है कि इससे क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
लकड़ी शिल्प कला को वैश्विक पहचान मिलेगी
बोर्ड की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा.बैठक में सहारनपुर की प्रसिद्ध लकड़ी शिल्प कला को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया. आईटीआई परिसर में ग्लोबल वुड क्राफ्ट सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है.
मानचित्र स्वीकृति शुल्क में वृद्धि
यह केंद्र आधुनिक तकनीक, कौशल प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को नई संभावनाएं प्रदान करेगा. इसके अलावा बढ़ती निर्माण लागत और महंगाई को देखते हुए मानचित्र स्वीकृति शुल्क में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया.
विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी
प्राधिकरण का कहना है कि इससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी. बैठक में लगभग 400 करोड़ रुपये के बजट को भी स्वीकृति दी गई, जिसमें नई टाउनशिप सहित कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं.
सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
अधिकारियों ने इसे सहारनपुर के सुनियोजित शहरी विस्तार और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने एसडीए और नगर निगम के अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए.
शहरी विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित
बैठक में नगरायुक्त शिपू गिरि, वीसी सूरज पटेल, सीडीओ सुमित राजेश महाजन, एसडीए सचिव विजय शुक्ला तथा अन्य बोर्ड सदस्य मौजूद रहे. एक्सप्रेसवे के साथ विकसित होने वाला नया विकास गलियारा सहारनपुर को औद्योगिक, व्यावसायिक और शहरी विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है.